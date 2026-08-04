Madagascar: Antsiranana - Le Kohinoor SC fête ses soixante-quinze ans

Le Kohinoor Sporting Club (KSC) célèbre cette année son 75e anniversaire. Trois quarts de siècle d'histoire, de passion, de rayonnement et d'engagement au service du football et de la jeunesse du Nord.

De la gloire d'hier aux défis de demain, le Kohinoor Sporting Club entend écrire un nouveau chapitre de son histoire. Reportée de 2025 à 2026 en raison de la conjoncture nationale, la célébration s'est déroulée sur trois jours. Au programme : un carnaval dans les rues de la ville, un repas de retrouvailles organisé rue Sainte-Marie, exceptionnellement piétonne, et un tournoi au stade municipal réunissant toutes les catégories du KSC ainsi que plusieurs équipes invitées.

Les tambours ont résonné dans les rues de la ville. Derrière les banderoles aux couleurs du Kohinoor Sporting Club (KSC), d'anciens joueurs ont défilé aux côtés des jeunes licenciés. Les générations se sont croisées, les souvenirs ont refait surface et les accolades se sont multipliées.

Le nom Kohinoor n'a pas été choisi au hasard. Issu de la langue indienne, il signifie « montagne de lumière » ou « montagne brillante ». Un symbole qui traduisait l'ambition des fondateurs : faire naître un club appelé à rayonner bien au-delà de son quartier.

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Selon Abdou, supporter du club depuis son enfance, le KSC regroupait, à ses débuts, des jeunes issus de la communauté indienne d'Antsiranana. Il s'est ensuite ouvert aux Comoriens d'Anjouan, aux légionnaires martiniquais et aux Malgaches, faisant du football un véritable facteur d'unité entre les communautés.

Le club de tout un peuple

Le KSC représentait bien plus qu'une équipe de football. Son foyer constituait un lieu de rassemblement pour toute une génération de jeunes. « Quand le KSC jouait, c'était tout le quartier qui se mettait en mouvement. Nous partions ensemble au stade et les tribunes étaient entièrement acquises à notre équipe. Les enfants rêvaient de porter le maillot du Kohinoor comme leurs aînés», se souvient Abdou, pour qui, dans le quartier de « Tananan'Anjoany », le football faisait partie du quotidien.

Très tôt engagé dans les compétitions nationales, le KSC a dominé le football de l'ancienne province d'Antsiranana dans les années 1990. Plusieurs joueurs ont marqué son histoire, notamment Mabiza, Amady Kafo, Georges Fandrata, Menakely Ruffin et Soamady Hafany, devenu par la suite sélectionneur national des Barea.

L'arrivée d'un nouveau concurrent de taille, Cosmos, dans les années 1980, fondé par Lucien Zasy, ancien directeur général de la Secren, a marqué un tournant. Attirés par de nouvelles opportunités, plusieurs joueurs ont quitté le KSC. Le départ, en 1986, de deux entraîneurs expérimentés a accentué cette période de transition. « À notre époque, on jouait avant tout pour le maillot et pour le quartier. Aujourd'hui, les considérations financières occupent une place importante dans les choix des joueurs », souligne Soamady Hafany.

Malgré ces difficultés, le KSC évolue toujours en première division et poursuit son travail de formation. Pour son vice-président, Jean Strieland Razafimahefa, ce 75e anniversaire doit marquer un nouveau départ. « Cette célébration ne consiste pas uniquement à regarder derrière nous. Elle doit surtout servir de point de départ pour reconstruire le club, renforcer la formation des jeunes et retrouver progressivement notre place parmi les grandes équipes du pays », affirme-t-il.

Au-delà de son palmarès, le Kohinoor Sporting Club demeure un patrimoine vivant d'Antsiranana et continue d'incarner la mémoire sportive de plusieurs générations.