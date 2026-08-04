Madagascar: Électricité - La Jirama lance un contrôle des compteurs

La Jirama entame, à partir de ce mois d'août, une vaste opération de vérification des compteurs et des branchements d'eau et d'électricité. Cette campagne vise à fiabiliser les données de l'entreprise, à détecter les irrégularités sur le réseau et à renforcer la sécurité des abonnés.

Les agents de la Jirama effectueront, durant les prochaines semaines, des visites auprès de l'ensemble des abonnés afin de photographier les compteurs ainsi que les branchements d'eau et d'électricité. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de l'assainissement des réseaux et de la poursuite de la digitalisation des services de la compagnie.

Les informations collectées serviront à comparer les installations présentes sur le terrain avec les données enregistrées dans le système informatique de la société. Ce travail permettra de mettre à jour les dossiers des abonnés, d'identifier les éventuelles anomalies et de disposer d'une base de données plus fiable pour la gestion du réseau.

Numérisation

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Cette campagne constitue également un outil de lutte contre les branchements illicites. Les contrôles visent à repérer les raccordements non conformes et les cas de fraude, notamment les vols d'électricité ou d'eau, qui occasionnent des pertes pour la compagnie et compromettent le bon fonctionnement des réseaux de distribution. Les anomalies constatées feront l'objet d'une régularisation, conformément aux procédures en vigueur.

En parallèle, la Jirama poursuit sa transformation numérique. La numérisation des informations relatives aux compteurs et aux branchements permettra d'améliorer le suivi des installations, de faciliter les interventions techniques et de renforcer l'efficacité de la gestion des abonnements. L'entreprise souhaite ainsi moderniser ses services tout en améliorant la qualité des prestations offertes aux usagers.

La société appelle toutefois les abonnés à faire preuve de vigilance lors du passage des équipes. Les agents chargés de cette mission devront obligatoirement présenter un badge professionnel signé par la Direction des ressources humaines, leur carte nationale d'identité ainsi qu'un ordre de mission. Les clients sont invités à vérifier ces trois documents avant d'autoriser l'accès à leur compteur.

Cette mesure vise à prévenir les usurpations d'identité et à protéger les abonnés contre d'éventuelles tentatives de fraude. La collaboration du public est jugée essentielle pour assurer le bon déroulement de l'opération et permettre aux équipes de réaliser les vérifications dans les meilleures conditions.