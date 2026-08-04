Madagascar: Électricité - La Jirama lance un contrôle des compteurs

4 Août 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Lucia Rabarijaona

La Jirama entame, à partir de ce mois d'août, une vaste opération de vérification des compteurs et des branchements d'eau et d'électricité. Cette campagne vise à fiabiliser les données de l'entreprise, à détecter les irrégularités sur le réseau et à renforcer la sécurité des abonnés.

Les agents de la Jirama effectueront, durant les prochaines semaines, des visites auprès de l'ensemble des abonnés afin de photographier les compteurs ainsi que les branchements d'eau et d'électricité. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de l'assainissement des réseaux et de la poursuite de la digitalisation des services de la compagnie.

Les informations collectées serviront à comparer les installations présentes sur le terrain avec les données enregistrées dans le système informatique de la société. Ce travail permettra de mettre à jour les dossiers des abonnés, d'identifier les éventuelles anomalies et de disposer d'une base de données plus fiable pour la gestion du réseau.

Numérisation

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Cette campagne constitue également un outil de lutte contre les branchements illicites. Les contrôles visent à repérer les raccordements non conformes et les cas de fraude, notamment les vols d'électricité ou d'eau, qui occasionnent des pertes pour la compagnie et compromettent le bon fonctionnement des réseaux de distribution. Les anomalies constatées feront l'objet d'une régularisation, conformément aux procédures en vigueur.

En parallèle, la Jirama poursuit sa transformation numérique. La numérisation des informations relatives aux compteurs et aux branchements permettra d'améliorer le suivi des installations, de faciliter les interventions techniques et de renforcer l'efficacité de la gestion des abonnements. L'entreprise souhaite ainsi moderniser ses services tout en améliorant la qualité des prestations offertes aux usagers.

La société appelle toutefois les abonnés à faire preuve de vigilance lors du passage des équipes. Les agents chargés de cette mission devront obligatoirement présenter un badge professionnel signé par la Direction des ressources humaines, leur carte nationale d'identité ainsi qu'un ordre de mission. Les clients sont invités à vérifier ces trois documents avant d'autoriser l'accès à leur compteur.

Cette mesure vise à prévenir les usurpations d'identité et à protéger les abonnés contre d'éventuelles tentatives de fraude. La collaboration du public est jugée essentielle pour assurer le bon déroulement de l'opération et permettre aux équipes de réaliser les vérifications dans les meilleures conditions.

Lire l'article original sur L'Express de Madagascar.

Tagged:
Copyright © 2026 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.