Madagascar: Antananarivo - Les sans-abri continuent de squatter les rues

Malgré les campagnes de sensibilisation menées par les autorités depuis plusieurs semaines, les personnes sans-abri restent nombreuses dans plusieurs quartiers d'Antananarivo. Ambohijatovo, Akadifotsy, la Rocade, les abris-bus, Anosibe, Anosy, Behoririka, Analakely ou encore Ampefiloha figurent parmi les zones où leur présence demeure particulièrement visible.

Les raisons qui poussent ces personnes à vivre dans la rue sont multiples. Certaines sont privées de logement, tandis que d'autres y passent la nuit en raison de leurs activités professionnelles, notamment les vendeurs qui débutent leur travail tôt le matin. D'autres encore choisissent de s'installer près des dépotoirs afin de récupérer des matériaux recyclables.

Face à cette situation, la Commune urbaine d'Antananarivo (CUA), le ministère de la Population et la Direction régionale de la Population poursuivent des descentes sur le terrain. Les équipes rencontrent les personnes sans-abri afin de les informer sur les possibilités d'hébergement dans les centres d'accueil et de les sensibiliser aux règles d'hygiène.

Capacité limitée

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Le centre d'accueil Madcap héberge actuellement près de 460 personnes. Sa capacité étant limitée, une partie des bénéficiaires a été orientée vers le centre SEBA. Les pensionnaires bénéficient d'un hébergement, de consultations médicales, de séances de sensibilisation à l'hygiène ainsi que de distributions ponctuelles de repas.

Parallèlement, des enquêtes sociales ont été menées auprès des personnes accueillies à Madcap afin de mieux cerner leur situation et leurs besoins. Selon Tina Heriniaina Andrianavalomanampy, directeur des Affaires sociales, les résultats serviront à définir, dès la semaine prochaine, des mesures d'accompagnement plus adaptées.

La principale difficulté reste toutefois la réinsertion. « Ils sont habitués à cette vie, il est très difficile pour eux de la quitter », explique le responsable. À cette réalité s'ajoute le nombre limité de places disponibles dans les centres d'accueil, qui freine la prise en charge de l'ensemble des personnes vivant dans la rue.

Les autorités prévoient ainsi de poursuivre les campagnes de sensibilisa ion et d'améliorer les dispositifs existants afin d'encourager davantage de sans-abri à rejoindre les structures d'accueil adaptées à leur situation.