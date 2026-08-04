Madagascar: Santé - Les autorités relancent une campagne de vaccination

Une campagne de vaccination contre la poliomyélite sera lancée dans le sud de Madagascar. Le ministère de la Santé publique et ses partenaires se mobilisent du 11 au 14 août pour vacciner les enfants de 0 à 5 ans dans cette zone. La campagne couvrira cinq régions, dont l'Atsimo Andrefana, l'Ihorombe, l'Anosy, l'Androy et l'Atsimo Atsinanana.

Un cas de poliomyélite a été détecté dans le Sud, il y a quelques mois. L'objectif principal de cette initiative est de renforcer l'immunité globale des enfants dans ces zones vulnérables. « La vaccination est le seul rempart contre la paralysie soudaine liée à la poliomyélite. Chaque dose reçue renforce les défenses naturelles de l'enfant », rappellent les responsables de la santé.

La poliomyélite reste une préoccupation majeure de santé publique à Madagascar. Bien que le pays soit certifié « Polio Free », en 2025, le virus a de nouveau été détecté à Betioky Atsimo, chez un garçon âgé de 18 mois. Cet enfant n'a jamais été vacciné depuis sa naissance, selon le ministère de la Santé publique.

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Madagascar a été déclaré « Polio Free » à deux reprises, la première fois en 2018, mais la maladie a ressurgi en 2020. Au pic de l'épidémie, en septembre 2023, un total de 287 cas avait été confirmé, soit 45 cas de paralysie flasque aiguë, 44 cas communautaires et 198 échantillons testés positifs, issus de la surveillance environnementale des eaux usées, selon une publication de l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Cette maladie menace particulièrement les enfants non vaccinés.