Madagascar: Anosizato - La clôture du dépôt du flyover s'érige

Le chantier du flyover d'Anosizato entre dans sa première phase. Depuis les premiers coups de pelle donnés vendredi soir, l'entreprise China Geo-Engineering Corporation (CGC), chargée des travaux, aménage son site d'installation près du pont. Hier, ses ouvriers ont commencé à élever une clôture autour du terrain où sont déjà stationnés des engins de l'entreprise. « Cette clôture permettra de protéger les machines et le matériel, tout en libérant l'espace occupé jusqu'ici par des commerçants et des riverains locaux », indique un ouvrier tout en implantant des bois ronds, le support de la clôture, au sol.

Les ouvriers sur place, des Malgaches, n'étaient pas en mesure d'indiquer quand vont commencer les travaux de construction du nouveau pont, qui entre dans le premier lot de ce projet. « Nous savons seulement que le futur pont sera construit à cet endroit », indique un autre ouvrier, en montrant l'endroit où sera érigée cette nouvelle infrastructure (NDLR : à droite du pont actuel, si on va vers la RN1, depuis le rond-point d'Anosizato).

Le compte à rebours est lancé pour cette entreprise. Elle a 24 mois pour réaliser ce flyover, selon le ministre des Travaux publics, le Dr Sambilason Richard Rafefimanana. Ce projet consiste à construire deux nouveaux ponts et à démolir le pont actuel, à construire l'échangeur composé de rampes et de bretelles, à élargir la RN1 à quatre voies sur 1,8 km, entre Anosizato et Antanimenakely, ainsi qu'à réhabiliter 8,5 km de la RN58A reliant Ankadimbahoaka à Andohatapenaka.