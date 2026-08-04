Madagascar: Étude supérieures - La qualité de l'enseignement en question

4 Août 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Fanilo Mampianintsoa

Le ministère de l'Enseignement supérieur reçoit cinq cent quarante-six dossiers de demandes d'Habilitation, d'Accréditation et d'Équivalence jusqu'au 10 juillet 2026. Parmi ces dossiers, environ deux cent cinquante pourront être examinés par la Commission nationale d'habilitation (CNH) lors de cette session.

Avant leur examen, les dossiers passent par des étapes de classification, de vérification sur le terrain et d'expertise réalisée par des spécialistes. Ces différentes phases précèdent l'étude des demandes par les instances compétentes.

La plateforme numérique Habilitation, Accréditation et Équivalence (HAE) facilite la gestion des demandes. Cet outil doit permettre de suivre les différentes étapes du processus lié aux dossiers soumis par les établissements d'enseignement supérieur.

Une présentation et une formation sur l'utilisation de cette plateforme ont été organisées le 3 août 2026 à Fiadanana et en ligne. Elles ont réuni les responsables des établissements d'enseignement supérieur publics et privés, ainsi que les représentants du ministère.

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Cette démarche s'inscrit dans la volonté d'améliorer la qualité de l'enseignement supérieur. Le système d'Habilitation, d'Accréditation et d'Équivalence vise à garantir le respect des normes et de la qualité au sein des établissements concernés. Les réunions de la Commission nationale d'habilitation (CNH) et de la Commission nationale d'accréditation (CNA) devraient débuter à partir du 21 septembre 2026.

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