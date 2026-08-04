Madagascar: Soins - L'Institut Médical du pays offre une formation

L'Institut Médical de Madagascar (IMM) lance un nouveau programme de formation destiné aux médecins généralistes et aux doctorants en médecine. L'objectif est d'identifier, d'accompagner et de préparer une nouvelle génération de médecins capables de contribuer à l'amélioration des soins à Madagascar.

Après une phase de recrutement ayant permis de sélectionner plus d'une soixantaine de candidats, le programme entre dans sa phase de formation. Pendant deux mois, les participants suivront des cours et des activités pratiques à travers des enseignements interactifs, des études de cas cliniques, des échanges avec des spécialistes et des évaluations régulières.

Formation spécialisée

Cette formation vise à renforcer leurs connaissances, à améliorer leur raisonnement médical et à développer leurs compétences dans la prise en charge des patients.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

À la fin du programme, une vingtaine de médecins seront sélectionnés pour suivre une formation spécialisée de cinq ans en imagerie médicale. Cette formation sera réalisée en partenariat avec le CERF (Collège des enseignants en radiologie de France) et se déroulera entre Madagascar et la France.

La mise en oeuvre du programme est assurée par AROVY University, en collaboration avec l'IMM et le CERF. À travers cette initiative, l'IMM souhaite renforcer la formation médicale et contribuer au développement d'une médecine de qualité au service de la population.