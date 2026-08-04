Madagascar: Course de cote sur Asphalte - Juan Rakotojohary arrache une troisième victoire d'affilée

La troisième manche du championnat de Madagascar de courses de côte sur asphalte s'est déroulée dimanche à Ambohibary Sambaina. Tovonen Jr reste imbattable.

Première course disputée en dehors de la capitale. Le jeune pilote du club FMMSAM, Juan Rakotojohary, alias « Tovonen Jr », poursuit son parcours sans faute et confirme sa domination. Il décroche sa troisième victoire consécutive au championnat de Madagascar de courses de côte sur asphalte.

Déjà vainqueur des trois premières manches sur terre et des deux premières épreuves sur asphalte, organisées sur la route des oeufs à Antanetibe Mahazaza et à Imerinkasinina, le quadruple champion national de slalom et de course de côte a ajouté un nouveau succès à son palmarès. Il s'est imposé lors de la troisième manche nationale, organisée dimanche par le club AS 110 à Ambohibary Sambaina, à une trentaine de kilomètres d'Antsirabe.

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Deuxième de l'essai chronométré, Juan Rakotojohary, au volant d'une Renault Clio également pilotée par son père lors de cette manche, a signé le temps scratch de 1 min 22 s 15 à son deuxième passage sur le circuit de 1,7 km, jalonné de quatre chicanes. Il avait déjà réalisé le meilleur chrono de la première montée en 1 min 22 s 33. Tovonen Jr s'est ainsi imposé au classement général, toutes catégories confondues, ainsi que dans la catégorie des jeunes, la classe M11 et celle des deux roues motrices. Assuré de la victoire, il n'a pas pris le départ de la troisième et dernière montée.

« Certes, j'avais déjà conduit cette voiture en rallye et en slalom, mais c'était ma première course sur asphalte. Heureusement, j'ai pu m'adapter rapidement sans rencontrer trop de difficultés », a souligné Juan.

Circuit rapide

« La piste n'était pas très technique par rapport aux deux premières manches, ce qui a avantagé les voitures puissantes. Ce sont les chicanes qui ont un peu cassé la vitesse. J'ai ainsi eu du mal à gérer l'écart par rapport aux grosses cylindrées », a-t-il précisé.

Le pilote du club MSA, Heriniaina Rajemison, au volant d'une Golf VI dans la classe M12, auteur du meilleur temps à l'essai chronométré (1.26,50), termine à la deuxième place du classement général avec un meilleur temps de 1.22,97, réalisé lors de sa deuxième montée. Heriniaina remporte, pour sa part, la victoire dans sa classe.

Le père du grand champion, Tovohery Rakotojohary, du club FMMSAM, sur la même Renault Clio M11, complète le podium avec un meilleur chrono de 1.24,61, effectué au premier passage. Tianina Rahary, dit « Tiann »,

du MSA, sur une Renault Clio M11, finit au pied du podium avec un meilleur chrono de 1.26,45. L'auteur du troisième meilleur temps de l'essai chronométré (1.27,39), Nany Arianala, du club Run Mada, sur une Citroën Saxo, occupe la cinquième place (1.26,79) et décroche la victoire dans la classe M10.

La prochaine manche nationale, la quatrième et avant-dernière du championnat de Madagascar, aura lieu les 5 et 6 septembre.