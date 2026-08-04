Madagascar: Le titre vaut six victoires

L'AfroBasket U18 débute ce 5 août à Abidjan avec douze sélections en quête du titre continental. De la phase de groupes à la finale, le parcours vers le sacre exigera régularité, maîtrise et capacité à répondre présent lors des grands rendez-vous d'Abidjan, en Côte d'Ivoire.

Douze équipes, trois groupes et un seul champion sortiront à la fin du sommet continental. Avant de rêver du trophée, chaque sélection devra d'abord franchir l'obstacle de la phase de groupes, première étape d'un parcours semé d'embûches.

Réparties en trois poules de quatre, les équipes disputeront chacune trois matchs pour tenter de décrocher l'une des huit places qualificatives pour les quarts de finale. Les deux premiers de chaque groupe valideront directement leur billet, tandis que les deux meilleurs troisièmes compléteront le tableau final. Cette formule maintient le suspense jusqu'à la dernière journée et permet à une équipe de rester en course malgré un faux pas lors du premier tour.

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Les résultats de la phase de groupes détermineront ensuite le classement des huit qualifiés. Le premier sera opposé au huitième en quarts de finale, le deuxième au septième, le troisième au sixième et le quatrième au cinquième. Une bonne entame de tournoi pourrait ainsi offrir un tableau plus favorable pour la suite de la compétition.

À partir des quarts de finale, le tournoi basculera dans un format à élimination directe. Une défaite mettra immédiatement fin aux ambitions de titre. Les vainqueurs des quarts accéderont aux demi-finales, avant la finale qui désignera le nouveau champion d'Afrique.

Pour réaliser un parcours parfait, une sélection devra aligner six victoires consécutives : trois lors de la phase de groupes, puis trois autres en quarts de finale, en demi-finale et en finale. Le règlement permet toutefois d'accéder au tableau final sans remporter les trois matchs du premier tour, puisque les deux meilleurs troisièmes sont également qualifiés. Une équipe peut donc viser le sacre sans avoir signé un sans-faute dès le début de la compétition.

À côté du trophée continental, l'enjeu est de taille. Les deux finalistes décrocheront leur qualification pour la Coupe du monde U19 de la FIBA 2027, offrant ainsi une vitrine mondiale aux meilleures nations africaines de la catégorie.

Les groupes de l'AfroBasket U18 2026

Groupe A : Côte d'Ivoire, Égypte, Tchad, Nigéria.Groupe B : Mali, Madagascar, Maroc, Gabon.Groupe C : Cameroun, Tunisie, Rwanda, Sénégal.Donné Raherinjatovo