Madagascar: Football- Haute saison des transferts

Certains sont déjà partis et des négociations sont encore en cours en cette période de post-saison. La transparence des transferts n'est pas encore courante à Madagascar et les informations fuitent plutôt quand il y a des litiges ou des désaccords. Le club soudanais Al Merrikh SC a enchaîné une série de publications sur les réseaux sociaux concernant des joueurs et des techniciens que le club courtise depuis la semaine passée, pour ne citer que le sélectionneur des Barea, Romuald Félix Rakotondrabe, médaillé d'argent au Chan 2025 et médaillé de bronze en 2023.

L'actuel club des deux Barea Chan, Nicolas Randriamanampisoa, ancien latéral droit du Fosa Juniors FC, et Feno Hasina Gilles Razafimaro, ancien attaquant de l'Ajesaia, vient de publier ce week-end l'arrivée du préparateur physique des Barea et du Disciples FC, Tsitohaina «Bebeto», et de l'attaquant du CFFA, le Barea Chan Mika Razafimahata, dit «Gregas». « Les négociations sont en cours, mais rien n'est encore signé pour l'heure », ont affirmé des responsables au sein de ces deux clubs concernés.

De son côté, le capitaine du Disciples FC, le Barea Chan Rayan Hery Rajaonarivelo, s'est déjà envolé vendredi pour rejoindre le club seychellois Saint-Louis. « Tout est déjà réglé pour son cas », affirme le secrétaire général du club de Vakinankaratra.

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L'un des transferts réclamés par le club formateur, FC Rouge, comme étant «irrégulier» ces derniers jours, a été le départ de Tinho, qui a rejoint « discrètement » la semaine passée le club Côte d'Or, aux Seychelles. Les transferts internationaux figurent parmi les principales sources de revenus et les principaux retours sur investissement des clubs « élite » du pays.