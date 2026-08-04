Madagascar: Spectacle - Poopy et Johary ravivent leur complicité

Après plus de 30 ans de collaboration, Poopy et Johary signeront enfin un concert entièrement consacré à leur histoire musicale commune.

Depuis le début des années 1990, Poopy et le groupe Johary n'ont cessé de faire vibrer le public malgache à travers leurs collaborations. Leurs voix se sont souvent mêlées sur scène, donnant naissance à des interprétations devenues incontournables. Pourtant, malgré cette longue complicité artistique, ils n'avaient encore jamais proposé un spectacle réunissant exclusivement leurs deux univers.

C'est cette attente, nourrie pendant plus de trois décennies par leurs admirateurs, qui prendra fin avec Kanto Mifameno, un concert inédit programmé le dimanche 16 août à 15 heures, à l'Amphithéâtre CCI Ivato.

Bien avant cette nouvelle création, les deux artistes avaient déjà partagé l'affiche de plusieurs spectacles. Ces rendez-vous avaient laissé de précieux souvenirs aux mélomanes et confirmé l'alchimie musicale qui unit les deux formations. Aujourd'hui, ils choisissent de renouer avec cette histoire en proposant un spectacle entièrement construit autour de leur complicité.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

« Nous partageons la scène depuis de nombreuses années. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour faire revivre ces beaux souvenirs ensemble », explique Luk, membre de Johary. À travers ces retrouvailles, les artistes souhaitent raviver les émotions qui ont marqué leurs précédentes collaborations tout en proposant un concert inédit.

Continuité

Le spectacle promet un voyage musical à travers les répertoires des deux artistes. Duos, trios et interprétations d'ensemble rythmeront l'après-midi, alternant les chansons emblématiques de Poopy et celles de Johary. Plus qu'une simple succession de titres, Kanto Mifameno mettra en lumière deux identités musicales qui se complètent depuis plus de 30 ans. Cette complémentarité, forgée au fil des concerts et des collaborations, est d'ailleurs à l'origine du nom même du spectacle.

Le concert s'inscrit également dans la continuité de leur actualité artistique. À la fin du mois de juillet, Poopy et Johary ont dévoilé le clip du medley Kanto Mifameno, réalisé avec les membres de Johary, Luk, Mahery et Gothlieb. Ce medley s'ouvre sur Fitia voarara, l'une des chansons qui avait popularisé leur collaboration à l'époque. En choisissant ce morceau pour introduire le clip, les artistes rendent hommage à une oeuvre qui a marqué leur parcours commun et qui demeure gravée dans la mémoire de plusieurs générations de mélomanes.

Au fil des décennies, Poopy s'est imposée comme l'une des plus grandes voix de la chanson malgache. Son timbre singulier, son sens de l'interprétation et la richesse de son répertoire lui ont permis de traverser les générations tout en conservant une place privilégiée auprès du public. De son côté, Johary, composé de Luk, Mahery et Gothlieb, s'est distingué par ses harmonies vocales et sa fidélité à une identité musicale qui a largement contribué à son succès. Ensemble, ils incarnent la rencontre de deux univers qui se répondent naturellement.

Avec Kanto Mifameno, Poopy et Johary ne se contenteront pas de revisiter leurs plus belles chansons. Ils offriront au public un concert placé sous le signe des souvenirs, de l'émotion et du partage, célébrant une complicité artistique construite au fil des années et qui, pour la première fois, sera au coeur d'une même affiche.