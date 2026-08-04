Sénégal: Il y a six ans disparaissait le Pr Ibrahima Pierre Ndiaye, pionnier de la neurologie africaine

Le 04 août 2020, le Sénégal perdait l'une de ses plus grandes figures de la médecine. Le Professeur Ibrahima Pierre Ndiaye s'est éteint à l'hôpital Principal de Dakar, à l'âge de 78 ans, laissant derrière lui un héritage scientifique et universitaire considérable.

Né le 9 février 1942 à Saint-Louis, Ibrahima Pierre Ndiaye est un pur produit de l'école sénégalaise. Après un baccalauréat scientifique décroché au lycée Charles de Gaulle de sa ville natale, il s'envole pour la France, où il se perfectionne comme interne des hôpitaux à l'Université de Paris IV, avant de revenir servir son pays.

Neurologue de renom, il marque l'histoire de la médecine africaine en devenant, en 1979, le premier Africain francophone à réussir l'agrégation en neurologie. Une distinction qui ouvre la voie à plusieurs générations de médecins et contribue au rayonnement de l'école sénégalaise sur le continent. À son retour au Sénégal, il succède aux assistants techniques français qui officiaient à l'hôpital Fann, où il consacrera l'essentiel de sa carrière au service des patients.

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En 1985, il est nommé professeur titulaire de la chaire de neurologie à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, où il se consacre pendant de longues années à l'enseignement, à la recherche et à la formation de spécialistes. Il occupera également, pendant douze ans, les fonctions de censeur de la faculté de médecine, de pharmacie et d'odontologie.

Auteur de plus de 150 articles publiés dans des revues scientifiques de renom, le Pr Ndiaye a formé plusieurs générations de neurologues et de professeurs de faculté. Après sa retraite, il poursuit son engagement au service de la science en tant que vice-président de l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal (Ansts).

Son parcours d'exception a été couronné de nombreuses distinctions, parmi lesquelles l'Ordre national du Mérite du Sénégal, la Légion d'honneur française et les Palmes académiques du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur (Cames).

Six ans après sa disparition, le souvenir du Pr Ibrahima Pierre Ndiaye demeure vivant dans les milieux universitaire et médical. Considéré par ses pairs comme « un pionnier de la neurologie » en Afrique, son parcours continue d'inspirer de nombreux praticiens, qui saluent en lui un enseignant d'exception et un bâtisseur de la neurologie moderne en Afrique francophone.