Afrique: Photographie - Henitsoa Rafalia porte le Sambatra sur la scène africaine

La photographie malgache franchit une nouvelle frontière. Le photographe Henitsoa Rafalia représentera Madagascar lors de la deuxième édition de l'exposition collective Mampala Foto Lubumbashi, organisée en République démocratique du Congo du 29 août au 29 septembre 2026. Il y présentera une série consacrée au Sambatra, une tradition emblématique du peuple Antambahoaka, offrant ainsi une vitrine internationale au patrimoine culturel malgache.

Réunissant trente-huit artistes venus de différents horizons, cette manifestation artistique sera placée sous le thème « Mijiji : Racines - un retour à l'essentiel, une projection vers l'avenir ». Les oeuvres présentées inviteront le public à réfléchir aux liens entre héritage culturel, identité et avenir.

Pour cette exposition, Henitsoa Rafalia dévoilera une série photographique consacrée au Sambatra, la cérémonie de circoncision collective pratiquée par le peuple Antambahoaka dans le Sud-est de Madagascar. À travers son objectif, il met en valeur une tradition ancestrale qui témoigne de la richesse culturelle du pays et de son importance dans la transmission des valeurs et de l'identité.

Sur les réseaux sociaux, le photographe a partagé sa satisfaction de prendre part à cet événement d'envergure internationale.

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« Honoré de porter un regard sur cette tradition malgache et de contribuer, à travers la photographie, au rayonnement de notre patrimoine culturel au-delà de nos frontières », a-t-il écrit.

Par cette participation, Henitsoa Rafalia fera rayonner la photographie malgache tout en offrant au public africain et international une immersion dans l'une des traditions les plus emblématiques de Madagascar.