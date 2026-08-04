Madagascar: Escrime - Championnat national - Les tireurs d'Analamanga dominent

Après plus d'une dizaine d'années d'existence, la Fédération malgache d'escrime poursuit l'organisation annuelle de son championnat national, outre les formations des techniciens. Le sommet national, qui a vu la participation d'une trentaine de tireurs issus de trois ligues, à savoir Analamanga, Vakinankaratra et Itasy, s'est tenu dimanche au gymnase de l'Académie nationale des sports à Ampefiloha.

Les escrimeurs d'Analamanga ont nettement dominé les débats chez les seniors. Les finales ont été une affaire entre tireurs de la ligue hôte. Chez les hommes, Tafitasoa Razanatsila s'est imposé contre Tsilavina Rakotoniaina. Du côté des dames, Jennifer Capriati reste imbattable face à Larissa Santatriniaina en finale. La ligue de Vakinankaratra a accumulé quatre titres chez les jeunes, signés Tsioriniaina Heriniarivony (U20G), Erica Mialinirina (U20F), Geraldi Randrianjaka (U17F) et Sambatra Razafilioharinjaka (U17G).

Itasy a également engrangé quatre sacres, ravis par Toky Razafindratonga (U15G), Jonathan Ramiakatra (U13G) et le doublé de Johanne Ramiakatra chez les U11 et U9. La discipline compte actuellement trente-cinq licenciés et quatorze techniciens qualifiés.