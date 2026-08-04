Sénégal: Me Moussa Sarr effectue une visite surprise à la prison de Rebeuss pour évaluer les conditions de détention

Le ministre de la Justice, Garde des Sceaux, Me Moussa Sarr, s'est rendu lundi soir à la Maison d'arrêt de Rebeuss lors d'une visite inopinée. Accompagné de plusieurs hauts responsables de la justice et de l'administration pénitentiaire, il a inspecté les quartiers les plus surpeuplés de l'établissement afin d'évaluer les conditions de détention, avec un accent particulier sur la question du paquetage des détenus.

Arrivé sur les lieux aux environs de 21 heures, il a voulu constater de visu les conditions de détention des pensionnaires du plus grand établissement pénitentiaire du Sénégal, alors que la question du paquetage des détenus continue de susciter des préoccupations.

Pour cette descente nocturne, le Garde des Sceaux était accompagné de son directeur de cabinet, du directeur des Affaires criminelles et des Grâces, du procureur général près la Cour d'appel de Dakar, des doyens des juges d'instruction des Tribunaux de grande instance hors classe de Dakar et de Pikine-Guédiawaye, du doyen des juges d'instruction du Pool judiciaire financier, du directeur général de l'Administration pénitentiaire ainsi que de son conseiller technique, également porte-parole du ministère.

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Au cours de cette visite, la délégation s'est rendue dans les chambres 3, 4, 9, 10, 14 et 43, identifiées comme les plus surpeuplées de la prison de Rebeuss. Cette immersion a permis aux autorités de mesurer les conditions de vie des détenus ainsi que les contraintes auxquelles font face les personnels pénitentiaires.

Selon le ministère de la Justice, cette initiative s'inscrit dans la volonté du Garde des Sceaux d'assurer un suivi rapproché des établissements pénitentiaires et de poursuivre les réformes engagées en faveur d'une humanisation des prisons. L'objectif affiché est de concilier le respect de la dignité des personnes privées de liberté avec les exigences de sécurité au sein des établissements carcéraux.