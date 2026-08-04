Madagascar: Palais des transports - Princio signe son retour

L'émotion a marqué l'ouverture du concert des 23 ans de RDJ 96.6 FM au Palais des Sports de Mahamasina. Après une année d'absence passée à l'étranger à la suite du décès de son épouse en 2025, Princio a effectué son grand retour sur cette scène emblématique. Accueilli chaleureusement par le public, il a ouvert le bal en interprétant plusieurs de ses titres, offrant l'un des moments les plus marquants de la soirée.

Cette célébration a également réuni quatre figures incontournables de la musique malgache : Denise, Shyn, Ljo et Ceasar. Très attendu, le couple de stars Denise et Shyn a confirmé sa complicité artistique en interprétant plusieurs morceaux en duo, dont Tiako Hanjeky, repris avec enthousiasme par le public.

Pour Denise, cette invitation avait une valeur particulière. Accompagnée par RDJ depuis le début de sa carrière et plusieurs fois récompensée aux RDJ Mozika Awards, dont le titre d'Artiste de l'année, la chanteuse a salué la confiance que lui accorde la radio et son engagement en faveur de la musique malgache.

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Présent dans l'univers de RDJ depuis 2005, Shyn a exprimé sa gratitude pour cette collaboration de longue date. Il a annoncé que ce concert constituait une avant-première avant sa participation au Makua Festival à Toamasina, tout en soulignant la qualité des productions et des installations techniques de RDJ.

De son côté, Ljo s'est dit honoré de partager la scène avec ses aînés. Il a affirmé que tous les artistes partageaient la même exigence de qualité afin d'offrir au public l'un des plus grands spectacles de l'année.