Sénégal: Le championnat de Ligue 1 et de Ligue 2 débutera le 3 octobre 2026

4 Août 2026
Le Soleil (Dakar)

La Ligue sénégalaise de football professionnel (LSFP) a fixé la date du coup d'envoi des championnats de Ligue 1 et de Ligue 2 pour la saison 2026-2027. Dans une note d'information datée du 3 août 2026 et adressée aux présidents des clubs, elle annonce que les compétitions débuteront officiellement le samedi 3 octobre 2026.

Cette décision marque le lancement de la nouvelle saison du football professionnel sénégalais. La LSFP précise que le calendrier général des compétitions ainsi que la programmation de la première journée seront communiqués ultérieurement.

En attendant ces précisions, l'instance invite l'ensemble des clubs à prendre toutes les dispositions nécessaires afin d'assurer le bon démarrage de la saison.

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