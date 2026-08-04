Gabon: Comité Technique du Ministère de l'Économie Numérique, de la Digitalisation et de l'Innovation

Le Ministère de l'Économie Numérique, de la Digitalisation et de l'Innovation a tenu son dernier Comité technique avant la rentrée administrative, sous la présidence du Ministre, en présence des Directions générales et des entités sous tutelle, sous la coordination du Secrétaire général du Ministère.

Cette réunion stratégique a permis de faire le point sur l'état d'avancement des principaux projets du département, d'évaluer les résultats obtenus et de définir les priorités qui guideront l'action du Ministère au cours des prochains mois.

Les échanges ont notamment porté sur le renforcement de la gouvernance des projets numériques, le développement de Gabix, les infrastructures numériques, la stratégie de contenu institutionnelle, ainsi que les enjeux de diplomatie numérique.

À cet effet, les prochaines échéances internationales, notamment la candidature du Gabon aux instances de gouvernance de l'UIT et la participation aux travaux du Conseil des ministres africains du numérique, ont fait l'objet d'une attention particulière afin de renforcer le positionnement du Gabon sur les grandes questions du numérique.

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Le Comité a également examiné les avancées du service universel avec l'ARCEP, les actions visant à améliorer l'accès et la compréhension des services de télécommunications, ainsi que les perspectives de développement des établissements de formation placés sous la tutelle du Ministère, véritables leviers pour le renforcement des compétences nationales dans les métiers du numérique.

Au-delà des projets et des réformes, les échanges ont rappelé une priorité essentielle : faire du numérique un levier concret d'amélioration de la vie quotidienne des Gabonaises et des Gabonais.

Cela passe par une meilleure connectivité sur l'ensemble du territoire, un accès plus large à des services numériques performants, des administrations plus efficaces, ainsi que de nouvelles opportunités de formation, d'innovation et d'emploi au bénéfice des citoyens.

À cette occasion, le Ministre a salué l'engagement et le travail accompli par l'ensemble des équipes. Tout en félicitant les Directions générales et les entités sous tutelle pour les progrès enregistrés, il les a exhortées à maintenir cette dynamique, à redoubler d'efforts et à poursuivre avec rigueur, exigence et esprit de résultats la mise en oeuvre des réformes engagées.

Le Ministère aborde ainsi la rentrée avec une ambition claire : accélérer la transformation numérique du Gabon afin de bâtir un écosystème plus inclusif, plus performant et plus souverain, au service du développement du pays et de l'amélioration durable des conditions de vie des populations.