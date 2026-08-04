Afrique de l'Ouest: Le Gabon et la Sierra Leone redynamisent leurs relations diplomatiques par la signature d'un protocole d'accord général de coopération

En visite d'État à Freetown, Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, Président de la République gabonaise, a eu ce jour, une rencontre bilatérale avec son homologue, Son Excellence Julius Maada Bio, Président de la République de Sierra Leone, au State House, en présence des délégations officielles des deux pays.

À l'ouverture des échanges, le Président sierra-léonais a souhaité la plus chaleureuse des bienvenues à son homologue gabonais ainsi qu'à la délégation qui l'accompagne. Il lui a également renouvelé ses félicitations pour son élection à la magistrature suprême, à l'issue d'une transition pacifique et réussie.

Le Président Julius Maada Bio a egalement salué le leadership du Gabon en matière de maintien de la paix, de gouvernance démocratique, de renouveau institutionnel, de réforme du secteur public, de lutte contre la corruption, de préservation des forêts et de la biodiversité.

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Il a par ailleurs mis en avant les importantes opportunités de coopération économique entre les deux pays et invité les investisseurs gabonais à développer des partenariats en Sierra Leone, notamment dans les secteurs de l'agriculture, des mines, de la pêche, de l'énergie, du tourisme et de la logistique. Selon lui, cette dynamique contribuera au développement du secteur privé et à la création de richesses.

En réponse, le Chef de l'État gabonais a exprimé sa profonde gratitude à son homologue pour l'accueil chaleureux qui lui a été réservé, ainsi qu'à sa délégation. Il a également remercié la Sierra Leone pour son soutien à la candidature du Gabon au Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine.

Conscient de la nécessité de diversifier les partenariats économiques du Gabon et de consolider les relations diplomatiques avec ses partenaires africains, le Président de la République a marqué son accord sur les propositions formulées par son homologue.

Les deux Chefs d'État ont ainsi réaffirmé leur volonté commune d'approfondir leur coopération et sont convenus de prendre des mesures concrètes destinées à renforcer les relations diplomatiques, politiques, techniques, économiques et culturelles entre Libreville et Freetown.

À l'issue d'une séance de travail élargie aux deux délégations, les deux ministres des affaires étrangères ont procédé à la signature d'un protocole d'accord général de coopération couvrant plusieurs domaines stratégiques, tel que le commerce, les investissements, l'agriculture, l'éducation, la santé, le tourisme, la culture, les transports, la sécurité et la défense, l'énergie, les ressources minières ainsi que les sciences.

Ce nouvel instrument de coopération vise à accroître les échanges commerciaux et les investissements entre les deux pays afin de stimuler la croissance économique, de renforcer le secteur privé et de promouvoir une coopération accrue dans le cadre de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf). Il favorisera également le partage d'expériences et de bonnes pratiques entre les deux États.

Face aux défis sécuritaires persistants, la coopération en matière de défense permettra de mutualiser les capacités des deux pays pour lutter contre l'insécurité et la piraterie maritime, renforcer la protection des frontières et préserver les ressources halieutiques.

Sur le plan diplomatique, les deux États oeuvreront à l'ouverture réciproque de missions diplomatiques, tout en facilitant la mobilité des agents publics grâce à l'exemption de visa pour les diplomates et les détenteurs de passeports de service.

La mise en oeuvre de cet accord sera précédée de la création d'une commission mixte chargée de coordonner, de suivre, de faciliter et de promouvoir l'exécution des engagements pris par les deux parties.

La signature de ce protocole d'accord ouvre un nouveau chapitre dans les relations entre le Gabon et la Sierra Leone. Elle traduit l'ambition commune des deux pays de bâtir un partenariat stratégique, durable et mutuellement bénéfique au service du développement, de la stabilité et de l'intégration africaine.