Tunisie: Sidi Bouzid - Concours de l'avenue la plus propre à Bir El Hafey

Sous le slogan « Ensemble pour une ville propre », la municipalité de Bir El Hafey à Sidi Bouzid vient de lancer le concours de l'avenue la plus propre dans la région.

Un jury spécialisé sélectionnera l'avenue la plus propre en se basant sur des critères précis tels que le respect de l'environnement, l'élimination de déchets et l'embellissement des façades, selon un communiqué publié par la municipalité de Bir El Hafey qui précise que le prix sera décerné au mois d'aout.

Cette compétition qui implique les habitants des différents quartiers et les acteurs de la société civile dans la région vise à sensibiliser à l'importance de maintenir la propreté, à préserver l'environnement et à renforcer le partenariat entre les citoyens et la municipalité, d'après la même source.