Tunisie: Festival d'Amman - L'actrice tunisienne Eya Bellagha sacrée meilleure actrice

L'actrice tunisienne Eya Bellagha a remporté lundi soir le prix de la meilleure actrice pour son premier rôle principal dans le long-métrage « Where the Wind Comes From » d'Amel Guellaty, lors de la clôture de la septième édition du Festival international du film d'Amman - Awal Film, en Jordanie.

Cette consécration majeure s'est déroulée sur le site de la Citadelle d'Amman en présence du prince Ali Bin Al Hussein et de la princesse Rym Ali, couronnant une édition qui avait placé le cinéma tunisien à l'honneur dès sa soirée d'ouverture.

Ce road-movie poétique, qui suit le périple de deux jeunes amis entre Tunis et Djerba, confirme ainsi sa trajectoire internationale ascendante après s'être distingué aux Journées Cinématographiques de Carthage (JCC), à Sundance et à Rotterdam, ainsi qu'à l'occasion de sa récente sortie dans les salles de cinéma en France le 15 juillet dernier.

Le jury officiel des longs-métrages de fiction arabes, présidé par la star tunisienne Hend Sabry, a décerné le prix principal de l'Iris noir ainsi que le prix du public au film libanais « A Sad and Beautiful World » de Cyril Aris. L'Irakien Hasan Hadi a quant à lui obtenu le prix du jury pour « The President's Cake ».

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Le palmarès des documentaires arabes a vu le sacre du film palestinien « Habibi Hussein » d'Alex Bakri, alors que le prix du meilleur court-métrage arabe a été attribué au film algérien « Bimo » d'Oumnia Hanader.

En marge de la compétition, le volet professionnel des Journées de l'industrie (AFID) a également réaffirmé les ponts avec la Tunisie, marqués par la présence notable du réalisateur tunisien Mehdi Hmili venu présenter son film « Exile ». Le cinéaste tunisien Mehdi Barsaoui faisait quant à lui partie du jury de cette plateforme professionnelle.

Le projet de long-métrage libanais « Mina », réalisé par Marie-Rose Osta, a ainsi décroché une bourse sous forme de résidence d'écriture de scénario qui sera organisée en Tunisie par Masnaa, le nouveau laboratoire d'écriture panafricain et arabe fondé par Mehdi Hmili.