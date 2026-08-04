Tunisie: Kébili - Les petits agriculteurs reçoivent des pesticides pour lutter contre l'acarien des dattes

4 Août 2026
La Presse (Tunis)

Au gouvernorat de Kébili, des quantités de pesticides efficaces pour les traitements contre l'acarien des dattes seront fournies aux petits agriculteurs dans les oasis publiques, a indiqué à l'agence TAP le chef de service de la production végétale au Commissariat régional au développement agricole, Mohamed Ben Abdelatif.Il a ajouté que cette mesure intervient suite à l'enregistrement de foyers d'infestation dans toutes les zones de production de dattes en raison des conditions climatiques que la région a traversées, caractérisées par une vague de chaleur qui a duré plusieurs jours, suivie par des vents forts, ce qui a contribué à la prolifération de ce parasite ravageur entre les palmeraies.

La même source a appelé à la nécessité d'une vigilance accrue pendant cette période, en surveillant en permanence les régimes et en intervenant de manière rapide et thérapeutique en cas d'infestation, à travers l'utilisation de pesticides approuvés.

Dans ce cadre, le responsable a souligné que les opérations de traitement doivent être effectuées soit tôt le matin, soit le soir, avec les produits figurant sur la liste homologuée par le ministère de l'Agriculture pour garantir plus d'efficacité et préserver la qualité de la récolte, précisant dans ce sens que le soufre mouillable, connu localement sous le nom de « Bakhara », figure parmi les pesticides biologiques les plus efficaces et homologués pour les traitements préventifs contre l'acarien des dattes, communément appelé chez les agriculteurs sous le nom de « Boufaroua ».

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