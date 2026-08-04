Tunisie: Eclipse solaire le 12 août - L'INM prévoit un dispositif exceptionnel

L'Institut National de la Météorologie a annoncé la mise en place de stations d'observation publique à l'occasion de l'éclipse partielle de Soleil qui sera visible en Tunisie le mercredi 12 août 2026. L'événement se déroulera simultanément dans plusieurs sites répartis à travers les différentes régions du pays, de 18h30 jusqu'au coucher du soleil.

Sites d'observation retenus par région

Pour la première région, le rassemblement se fera à la station météorologique du Kef.

Dans la deuxième région, le rendez-vous est donné sur la plage de Sidi El Jemi, dans la délégation de Soliman (gouvernorat de Nabeul), en partenariat avec la Société Astronomique de Tunisie.

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Concernant les troisième et quatrième régions, le public sera accueilli respectivement aux stations météorologiques de Kairouan et de Tozeur.

Enfin, pour la cinquième région, l'observation aura lieu sur le site de Sidi Jmour, situé sur l'île de Djerba dans le gouvernorat de Médenine.

Mise en garde sur la sécurité visuelle

Parallèlement, la Cité des Sciences à Tunis a réitéré ses consignes de prudence à l'attention du grand public. Il est strictement déconseillé de regarder le Soleil à l'oeil nu sans protection adéquate, sous peine de subir des lésions oculaires graves et irréversibles.

L'institution rappelle qu'il est impératif d'utiliser des lunettes spéciales homologuées pour l'observation des éclipses ou des instruments optiques munis de filtres solaires appropriés.