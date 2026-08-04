Tunisie: L'hôpital Sahloul de Sousse s'équipe de la première salle d'opération hybride au pays

Le Centre hospitalo-universitaire de Sahloul de Sousse poursuit le déploiement d'un vaste plan de modernisation et de mise à niveau de ses installations. Une stratégie globale qui a mobilisé plus de 100 millions de dinars d'investissements au cours des cinq dernières années. Élaborée par les compétences internes de l'établissement à travers le « projet d'établissement », cette feuille de route vise à rehausser la qualité des prestations de santé et à s'aligner sur les dernières avancées scientifiques et technologiques.

Dans un communiqué publié ce lundi, la direction de l'hôpital précise que ces investissements ont permis la réalisation de nouvelles constructions, des travaux d'aménagement et de rénovation, ainsi que l'acquisition d'équipements médicaux et biomédicaux de haute précision. Ces efforts ont directement contribué à renforcer la capacité d'accueil de l'établissement, à optimiser la prise en charge des patients, à moderniser la pratique médicale et à soutenir la recherche scientifique ainsi que la formation universitaire.

Une avancée inédite dans le secteur public

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Événement phare de cette dynamique : la réception effective, le 3 août 2026, des équipements destinés à la toute nouvelle salle d'opération hybride, dédiée à la chirurgie cardiovasculaire et à la cardiologie. Conçue selon les normes internationales les plus rigoureuses, cette structure a nécessité un investissement total de 5,3 millions de dinars, englobant les travaux d'aménagement et le matériel médical de pointe.

Première du genre au sein des hôpitaux publics tunisiens, cette salle constitue un saut qualitatif majeur pour l'établissement. Elle offre un espace thérapeutique intégré combinant la chirurgie cardiaque et thoracique de précision avec la cardiologie interventionnelle.

Grâce à cette technologie hybride, les équipes médicales pourront désormais effectuer des interventions combinées simultanées pour les cas complexes nécessitant l'expertise conjointe des deux spécialités. Une révolution pour les patients, qui n'auront plus à subir des rendez-vous multiples ou des hospitalisations répétées.

Ce dispositif permettra également de réduire la durée des interventions, d'éviter les déplacements inutiles des malades entre les blocs et les services, et de renforcer considérablement la sécurité et la qualité des soins, maximisant ainsi le taux de réussite des opérations selon les standards des plus grands centres de référence internationaux.

Une modernisation continue soutenue par le ministère

Ce projet s'inscrit dans le cadre d'un « engagement continu en faveur de la santé du citoyen tunisien », souligne le communiqué. L'hôpital Sahloul a déjà vu la finalisation de plusieurs projets stratégiques couvrant diverses spécialités médicales et chirurgicales, le plateau technique ainsi que les installations logistiques.

D'autres chantiers sont actuellement en cours de réalisation, tandis que plusieurs projets sont en phase d'étude avant le lancement des appels d'offres, garantissant la continuité du développement de l'institution.

Ces investissements massifs ont renforcé la réactivité et la préparation de l'Hôpital Universitaire Sahloul, affirmant sa position de pôle d'attraction médical pour les patients venant de toutes les régions de la République, tout en élargissant l'accès aux technologies médicales de pointe.

Soutenu par le ministère de la Santé, l'Hôpital Universitaire Sahloul poursuit ainsi sa transformation avec une vision d'avenir axée sur la qualité, l'accréditation, l'excellence institutionnelle et l'innovation, afin de bâtir un hôpital universitaire moderne, capable de relever les défis d'un secteur en mutation rapide.