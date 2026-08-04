Tunisie: Fête nationale de la femme - Un programme d'envergure nationale dévoilé

À l'approche de la Fête nationale de la femme tunisienne, célébrée chaque 13 août, le ministère de la Famille, de la Femme, de l'Enfance et des Personnes âgées orchestre une semaine entière de célébrations. Du 6 au 13 août 2026, une série d'événements et de manifestations se tiendra aussi bien à l'échelle centrale que dans l'ensemble des gouvernorats de la République.

Selon les informations diffusées sur la page officielle du ministère, les festivités s'ouvriront le 6 août par un colloque scientifique consacré à « L'image de la femme dans les médias et la société : construction des représentations et orientation des pratiques ». Cet élan intellectuel et social se poursuivra le 10 août avec le lancement simultané, sur tout le territoire national, de l'« Initiative nationale pour l'unification du parcours de l'entrepreneuriat féminin, de l'idée au post-projet ».

La journée du 11 août verra le déploiement régional de la manifestation « Femmes réussies de mon pays », marquée par la remise du Prix de la meilleure recherche scientifique féminine 2026. Cette édition mettra à l'honneur les « Innovations de l'intelligence artificielle pour renforcer la sécurité hydrique et alimentaire », soulignant l'engagement des chercheuses tunisiennes face aux défis contemporains.

L'autonomisation économique constituera le fil conducteur du milieu de semaine. Des foires régionales de commercialisation des produits féminins s'installeront dans chaque gouvernorat du 11 au 13 août, un dispositif appuyé le 12 août par l'inauguration officielle de la Plateforme nationale de commercialisation des produits féminins. En clôture de ce cycle festif, le 13 août, le ministère décernera le Prix national Zoubeida Bchir pour les écrits féminins tunisiens au titre de l'année 2025 et rendra hommage à une sélection de femmes d'exception ayant marqué le pays par leur parcours.

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