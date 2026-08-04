Tunisie: Voici les zones du Cap Bon concernées par les coupures aujourd'hui

La Société tunisienne de l'électricité et du gaz (STEG) a annoncé que des coupures tournantes d'électricité pourraient être enregistrées ce mardi 4 août 2026 dans plusieurs localités du Cap Bon, en raison des contraintes que connaît actuellement le réseau électrique.

Selon un communiqué de la STEG, ces interruptions sont envisagées dans le cadre des mesures visant à préserver la sécurité et la continuité du système électrique national. Elles pourraient intervenir entre 11h30 et 17h00, sous forme de coupures intermittentes dont la durée ne dépassera pas deux heures par période, en fonction de l'évolution de la situation du réseau et des besoins d'équilibrage entre la production et la consommation.

Les localités concernées sont :

Somâa

Korba

Béni Khiar

Maâmoura

Kélibia

Hammam Ghezèze

Hammamet

Menzel Bouzelfa

Menzel Temime

Soliman

Takelsa

Nabeul

Béni Khalled

Tazarka

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La STEG précise toutefois que cette liste demeure provisoire et qu'elle pourrait être élargie à d'autres zones en fonction de l'évolution de la demande en électricité et des impératifs de gestion du réseau.

L'entreprise souligne également que le rétablissement de l'alimentation électrique pourra intervenir sans préavis, invitant ainsi les citoyens à prendre les précautions nécessaires afin de protéger leurs équipements électriques et d'éviter tout incident.

Pour toute urgence ou demande d'information, la STEG met à la disposition de ses abonnés son centre d'appel au 71 239 222. Les clients peuvent également contacter les numéros figurant sur leurs factures de consommation.

Dans son communiqué, la STEG présente enfin ses excuses à ses abonnés pour les désagréments occasionnés par cette mesure exceptionnelle et appelle à leur compréhension et à leur coopération.