Tunisie: Marché de Bir El Kassaâ - L'abondance de l'offre fait chuter les prix

Le marché de Bir El Kassaâ a enregistré, durant les mois de juin et juillet 2026, une nette amélioration de son approvisionnement en fruits, légumes et produits de la pêche par rapport à la même période en 2025. Cette dynamique positive de l'offre a entraîné une baisse significative des prix moyens pour un grand nombre de produits de consommation courante, selon des données statistiques transmises mardi à l'agence TAP.

L'accroissement des volumes a touché la grande majorité des filières. Du côté des légumes, les arrivages de pommes de terre ont progressé de 12,4 % pour atteindre 4741 tonnes. Les volumes d'oignons secs augmentent de 6,3 % avec 5433 tonnes et ceux des tomates de 2,9 % avec 8392 tonnes. Les quantités de piments forts, poivrons doux, concombres, carottes et aubergines s'inscrivent également à la hausse.

Concernant les fruits, la fraise enregistre une croissance spectaculaire de 103,8 % pour s'établir à 593 tonnes. Les livraisons de pommes progressent de 28,5 % avec 3117 tonnes, celles des prunes de 22,8 % avec 1660 tonnes et celles des abricots de 17,3 % avec 1772 tonnes. Cette abondance bénéficie aussi aux amateurs de melon, de pastèque et d'orange d'été.

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Pour les produits de la mer, l'offre globale sur le marché a bondi de 43,2 % pour atteindre 1458 tonnes. La sardine progresse de 33,4 % avec 411 tonnes, tandis que d'autres espèces très prisées comme la thonine, le merlan, la daurade et la pélamide affichent des hausses supérieures à 100 %.

Cette offre abondante a directement profité au portefeuille des consommateurs grâce à un recul généralisé des prix moyens. L'oignon sec a connu la plus forte baisse avec un repli de 35,8 % pour s'établir à 644 millimes le kilo. La pastèque a vu son prix chuter de 20,8 % à 514 millimes, suivie par la fraise avec une baisse de 18,6 % à 2600 millimes. Sur les étals de poissonnerie, la sardine a reculé de 18,3 % à 3600 millimes le kilo et la thonine a baissé de 14,6 % à 9483 millimes.

Parmi les autres baisses notables, la pomme de terre recule de 9 % à 1469 millimes. L'aubergine chute de 9,3 %, le concombre de 8,9 %, le piment fort de 6,3 % et le merlan de 2,8 % pour s'afficher à 13843 millimes le kilo. Seule la tomate fait exception à cette tendance en enregistrant une légère augmentation de son prix moyen de 1,5 %, s'établissant ainsi à 743 millimes le kilogramme.