Maroc: Le Festival IMINIG revient pour sa 4ème édition à Agadir - Un hommage à cent ans d'histoire de la migration marocaine

A l'occasion de la Journée nationale du migrant, l'Association Atelier Ayouz pour la culture et les arts annonce l'organisation de la 4e édition du Festival IMINIG, qui se tiendra du 8 au 11 août 2026 à Agadir, sous le thème : « Cent ans de migration ».

Ce thème rend hommage à un siècle d'histoire de la migration marocaine et met en lumière un parcours humain qui a profondément marqué l'histoire contemporaine du Royaume. Depuis les premiers départs des Marocains vers l'Europe dans les années 1920 jusqu'aux nouvelles générations établies aux quatre coins du monde, la migration est devenue un levier majeur de développement économique, social et culturel, tout en contribuant au rayonnement international du Maroc.

A travers cette quatrième édition, le Festival IMINIG ambitionne d'être bien plus qu'un simple rendez-vous artistique. Il se veut un espace de dialogue, de mémoire et de réflexion consacré aux parcours migratoires, aux identités plurielles et aux liens qui unissent les Marocains du monde à leur pays d'origine.

Un programme riche entre culture, mémoire et réflexion

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Les activités du festival se dérouleront dans plusieurs lieux emblématiques de la ville d'Agadir, notamment la Place Tamri (Talborjt), la Promenade Aït Souss, le Cinéma Sahara, la Chambre de commerce, d'industrie et de services de la région Souss-Massa, ainsi que le Jardin Olhao.

Le programme comprend notamment :

Concerts et spectacles musicaux animés par des artistes marocains du Royaume et de la diaspora.

Ateliers éducatifs et créatifs destinés aux enfants des Marocains résidant à l'étranger.

Conférences et rencontres consacrées aux migrations, à la mémoire, à l'identité et à la diversité culturelle.

Hommages à des personnalités marocaines ayant marqué leur domaine d'activité au Maroc comme à l'étranger.

Cette édition réunira des artistes, intellectuels, chercheurs et créateurs marocains établis à l'étranger, aux côtés de nombreux acteurs culturels du Royaume. Elle offrira ainsi un espace privilégié d'échange entre les différentes générations de la diaspora et les acteurs locaux.

Trois éditions qui ont fait du Festival IMINIG un rendez-vous incontournable

Depuis sa création en 2023, le Festival IMINIG s'est progressivement imposé comme un événement culturel annuel consacré aux Marocains du monde.

Au fil de ses trois premières éditions, le festival a accueilli des dizaines d'artistes, d'universitaires, d'écrivains et d'acteurs associatifs venus de nombreux pays. Il a organisé des conférences, des débats et des rencontres autour des questions de mémoire, d'identité, de transmission culturelle, d'intégration et de mobilité internationale.

Le festival a également permis de mettre en lumière les réussites des Marocains établis à l'étranger dans les domaines de la culture, des arts, de l'économie, du sport et de l'engagement associatif, tout en créant un véritable espace de rencontre entre la diaspora et les habitants d'Agadir.

Une édition symbolique placée sous le signe du centenaire de la migration marocaine

Cette quatrième édition revêt une dimension particulière puisqu'elle célèbre cent ans de migration marocaine.

Elle constitue une occasion unique de rendre hommage aux générations de Marocains qui ont quitté leur pays à la recherche d'un avenir meilleur, tout en contribuant au développement économique du Royaume, au rayonnement de sa culture et au renforcement de ses liens avec le reste du monde.

Le festival entend également ouvrir une réflexion sur les transformations contemporaines de la migration marocaine, les défis auxquels sont confrontées les nouvelles générations de Marocains du monde, ainsi que leur rôle dans le développement du Royaume.

Une invitation ouverte à tous

L'Association Atelier Ayouz invite l'ensemble des citoyens, les Marocains résidant à l'étranger, les habitants d'Agadir ainsi que les visiteurs de la ville à participer à cette grande manifestation culturelle ouverte à tous.

Le programme détaillé ainsi que la liste des artistes et des personnalités invitées seront dévoilés dans les prochains jours.

IMINIG : Cent ans de migration, cent ans d'histoires qui ont façonné le Maroc à travers le monde.