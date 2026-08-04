Congo-Kinshasa: Assainissement de la ville de Kinshasa - Félix Tshisekedi appelle au soutien aux bâtisseurs du Service National !

Le Chef de l'Etat affiche une ferme ambition de positionner la ville province de Kinshasa comme un espace de vie attractive et d'en faire un véritable miroir du pays.

Lors du Conseil des Ministres, tenu à Kaniama Kasese, vendredi 31 juillet 2026, le Président de la République, Félix Tshisekedi, a exprimé la nécessité d'une mobilisation populaire croissante derrière la Task force présidentielle, dirigée par le Général Kasongo Kabwik, à travers le Service National, pour la réussite des opérations d'assainissement en cours de réalisation à travers plusieurs artères de la capitale congolaise.

« La Coordination de la Task Force ainsi que les services compétents de l'hôtel de Ville de Kinshasa ont été, en ce qui les concerne, instruits, de veiller à une gestion rigoureuse de toute la chaîne de traitement des déchets, de leur collecte à leur traitement final, au moyen d'équipements adaptés et dans des délais compatibles avec l'objectif d'empêcher tout nouvel entassement des immondices et de préserver durablement les espaces assainis », explicite, en substance, le compte rendu du Conseil des Ministres, tel que présenté par le Ministre de la Communication et médias, Patrick Muyaya Katembwe.