Congo-Kinshasa: Le Prix du Sang, l'Ombre de l'Or !

Chaque 2 août, la République Démocratique du Congo s'habille de deuil, de recueillement et de dignité pour commémorer solennellement le Genocost. Ce néologisme saisissant, contraction glaçante de « génocide » et de « coût économique », ne relève pas de la simple sémantique. Il désigne une tragédie absolue : l'extermination méthodique de plus de 6 millions de Congolais, sacrifiés sur l'autel de la cupidité internationale et du pillage systématique des ressources minières stratégiques.

Écrire sur le Genocost, ce n'est pas seulement exhumer des chiffres vertigineux ; c'est dénoncer un scandale géopolitique majeur où le sang humain sert de monnaie d'échange pour la haute technologie mondiale. Pendant trois décennies, l'Est de la RDC est devenu le sanctuaire de l'impunité. Sous le regard tiède, voire complice, d'une communauté internationale prompte à donner de belles leçons de morale, plus de 6,4 millions de déplacés internes subissent un martyre indicible, faisant de cette crise l'une des plus graves au monde.

Le coltan, l'or et le cobalt qui alimentent nos transitions énergétiques et nos smartphones sont extraits des entrailles d'une terre saturée de larmes. Le paradoxe demeure insoutenable : la RDC fournit près de 76 % de la production mondiale de cobalt et détient entre 60 et 80 % des réserves globales de coltan. Cette richesse géologique exceptionnelle, estimée à plus de 23 000 milliards de dollars de gisements inexploités, constitue sa propre considération existentielle. Le Genocost met ainsi en lumière ce cynisme global structurel où le profit immédiat des multinationales surpasse le droit fondamental à la vie.

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Cette journée solennelle du 2 août transcende le simple exercice de mémoire passive. Elle s'impose désormais comme un acte majeur de résistance politique, mémorielle et judiciaire. En institutionnalisant cette commémoration nationale, notamment à travers des structures comme le Fonarev, la République Démocratique du Congo refuse catégoriquement l'effacement de son histoire et exige des réparations légitimes. Il ne s'agit plus de pleurer des victimes anonymes, mais de nommer clairement les coupables, de documenter les massacres de masse et d'exiger fermement que la justice internationale sorte enfin de sa léthargie sélective.

Le silence persistant face à un tel drame équivaut à une complicité morale flagrante. Le monde ne peut plus feindre l'ignorance. L'édification d'une mémoire collective inébranlable est l'arme ultime contre l'oubli et la répétition tragique de l'histoire. Le Genocost doit être enseigné, débattu publiquement et gravé dans la conscience universelle, au même titre que les grands drames qui ont marqué le XXe siècle.

Pour le peuple congolais, se souvenir est un impératif de survie, un cri de ralliement pour la souveraineté nationale et la dignité retrouvées. Le deuil collectif doit se muer en une force motrice de cohésion nationale capable de briser définitivement le cycle infernal de la violence. Face à cette tragédie qui persiste, l'indifférence générale est une sentence de mort renouvelée.

Le Genocost nous met tous face à nos responsabilités éthiques de consommateurs et de citoyens du monde. Tant que la morale ne dictera pas les règles strictes du commerce international des minerais, le riche sous-sol de l'Est congolais continuera de dévorer cruellement ses propres enfants. Il est grand temps que le prix de l'or ne soit plus jamais celui du sang humain.