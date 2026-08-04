Congo-Kinshasa: Les entreprises minières valident la participation des Congolais à leur capital social

Kinshasa, 31 juillet 2026, une nouvelle étape vient d'être franchie dans la mise en oeuvre de la vision du Gouvernement visant à renforcer l'implication des Congolais dans la valorisation des ressources minières nationales.

Sous la présidence du Professeur Docteur Michel Kaswa Kayomo, Directeur de Cabinet de Son Excellence Monsieur Louis Watum Kabamba, Ministre des Mines, empêché, les travaux de la Commission mixte réunissant le Ministère des Mines et la Chambre des Mines de la Fédération des Entreprises du Congo (FEC) ont pris fin ce vendredi 31 juillet 2026 à Kinshasa, dans un climat de dialogue constructif et de responsabilité partagée.

Mise en place à la suite de la correspondance du Cabinet du Ministre des Mines invitant les entreprises minières en exploitation à justifier leur conformité aux dispositions des articles 71 bis du Code minier et 144 bis du Règlement minier, cette Commission avait pour mission d'examiner les modalités pratiques de mise en oeuvre de la participation des personnes physiques de nationalité congolaise au capital social des sociétés minières.

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À l'issue des travaux, les parties ont réaffirmé leur engagement commun à contribuer à l'application effective de ces dispositions légales, traduisant la volonté du législateur de faire davantage participer les citoyens congolais au développement du secteur minier.

Les parties ont évoqué la nécessité de préciser certaines modalités d'application à travers un décret, afin d'assurer une mise en oeuvre claire, harmonieuse et conforme aux objectifs poursuivis par l'État congolais.

Le Président de la Chambre des Mines de la FEC, Kasongo Bin Nassor, a salué la qualité des discussions engagées avec le Ministère des Mines, mettant en avant l'esprit d'écoute, de concertation et de collaboration ayant caractérisé les travaux. Il a réaffirmé la disponibilité des opérateurs miniers à poursuivre les échanges avec les autorités compétentes.

Cette démarche illustre l'engagement du Ministre des Mines, Louis Watum Kabamba, à promouvoir un secteur minier plus inclusif, où les richesses issues des ressources naturelles contribuent davantage à la prospérité collective et au développement économique de la RDC conformément à la vision du Président de la République, Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, sous la coordination de la Première Ministre Judith Suminwa Tuluka.

Une réforme structurante qui ouvre une nouvelle page dans l'histoire minière congolaise : celle d'une participation accrue des Congolais dans la création de valeur issue de leurs ressources naturelles.