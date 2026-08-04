Sénégal: L'OFNAC publie la liste provisoire des assujettis à la déclaration de patrimoine, à partir du 10 août

Dakar — L'Office national de lutte contre la corruption annonce la publication, à partir de lundi, de la liste provisoire des personnes ayant déclaré leur patrimoine ainsi que celles des assujettis défaillants.

"Les listes provisoires des assujettis ayant satisfait à leur obligation ainsi que celles des assujettis défaillants seront rendues publiques dès la fin de l'enregistrement des dossiers, prévue le 10 août 2026", peut-on notamment lire dans le communiqué signé par le président de l'institution, Moustapha Ka.

L'OFNAC indique avoir fait face à "un afflux massif de dossiers au cours des derniers jours précédant la date limite du 31 juillet 2026".

Il rappelle toutefois qu' un processus contrôle de conformité sur chaque dossier reçu est en cours avant toute décision relative à la situation d'un assujetti, "conformément à l'article 6 de la législation en vigueur.

L'Office national de lutte contre la corruption se félicite par ailleurs de cette mobilisation qu'il présente comme une illustration de la prise de conscience des personnes assujetties à cette obligation légale".

La publication des listes provisoires sera suivie d'un point de presse, souligne le texte.