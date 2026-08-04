Sénégal: Dakar abrite une rencontre d'affaires entre investisseurs colombiens et sénégalais, à partir de jeudi

Dakar — L'ambassade de la Colombie au Sénégal annonce l'organisation, jeudi et vendredi, d'une rencontre d'affaires destinée à des investisseurs et entrepreneurs sénégalais et colombiens dans une perspective de renforcer les relations bilatérales entre les deux pays.

Une vingtaine d'entreprises colombiennes gérées par des femmes issues du programme "Fondo Mujer Libre y productiva " et des entrepreneurs et hommes d'affaires sénégalais, dans des secteurs porteurs pour l'économie sénégalaise, informe un communiqué de la représentation diplomatique reçu à l'APS.

La mission d'investisseurs bénéficie du soutien de ProColombia, l'agence gouvernementale chargée de promouvoir les exportations et l'investissement étranger en Colombie, selon la même source, se félicitant des avancées diplomatiques récentes dont la signature d'un protocole d'accord en mars 2026 instituant des consultations politiques régulières entre Dakar et Bogota.

La rencontre porte notamment sur des secteurs stratégiques identifiés comme porteurs pour le marché sénégalais, notamment, l'agroalimentaire, la mode et le textile, les industries du futur, la chimie et les cosmétiques, souligne le texte.

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Des sessions plénières, des rencontres B2B, des ateliers sectoriels et des moments de networking, sont au menu de cette rencontre de deux jours.

Ces échanges permettront d'identifier des opportunités de partenariat, de distribution et d'investissement, en phase avec les priorités de développement économique du Sénégal et de la région, selon les initiateurs.

Cette initiative répond également aux besoins d'un marché sénégalais en "pleine croissance, avec un PIB attendu à 34,7 milliards USD en 2025, une inflation maîtrisée à 2,0 % et une population de près de 19 millions d'habitants".

Selon le communiqué, les Chambres de commerce du Sénégal joueront "un rôle clé dans la mobilisation des entrepreneurs locaux et l'organisation logistique des rencontres".