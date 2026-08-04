Sénégal: Ligue 1 et de Ligue 2 - La saison débute le 3 octobre prochain (LSFP)

Dakar — La Ligue sénégalaise de football professionnel (LSFP) annonce le démarrage, le 3 octobre prochain, des championnats professionnels de Ligue 1 et de Ligue 2, au titre de la saison sportive 2026-2027.

L'organe en charge du football professionnel invite les clubs à prendre toutes les dispositions nécessaires en vue du démarrage de la saison, ajoutant que le calendrier général des compétitions et la programmation de la première journée seront communiqués prochainement.

L'organisation des championnats de Ligue 1 et de Ligue 2 est du ressort de la Ligue sénégalaise de football professionnel (LSFP), tandis que la Ligue amateur organise le championnat de National 1, National 2 et le championnat féminin.

Dans une lettre circulaire consultée par l'APS, la Fédération sénégalaise de football a fixé la date de démarrage de la saison de football 2026-2027 le 30 septembre, pour prendre fin le 30 juin 2027.

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Concernant les enregistrements et les transferts des joueurs professionnels, l'instance fédérale informe que la première période du mercato est prévue du 1er août au 22 octobre 2026, tandis que la deuxième phase aura lieu du 1er février au 1er mars 2027.

La période d'enregistrement des joueurs amateurs et leurs transferts vont se dérouler du 1er septembre au 30 décembre 2026 et du 1er au 31 mars 2027, indique la même source.

Teungueth FC a été sacré champion de Ligue 1 durant la saison 2025-2026. Les Rufisquois vont ainsi représenter le Sénégal en préliminaires de la Ligue africaine des champions de la Confédération africaine de football.