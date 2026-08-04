Nigeria: Grande émotion suite au meurtre du père Oyetoro - Soulagement après la libération du séminariste enlevé à Otukpo

4 Août 2026
Fides News Agency (Vatican)

Abuja — Le meurtre du père Samuel Opeyemi Oyetoro (voir Fides 3/8/2026) a suscité une vive émotion au sein de sa communauté d'origine et de celle où il avait été appelé à exercer temporairement son ministère. Le prêtre, dont le corps, mutilé à coups de machette, avait été retrouvé sur Church Road, à Ajaokuta, dans l'État de Kogi (centre du Nigeria), était en visite à l'église Saint-Paul-l'Apôtre d'Ajaokuta. Le père Oyetoro exerçait toutefois son ministère à l'église paroissiale Sainte-Marie d'Egbe.

Le jour de son assassinat, il avait célébré la messe en remplacement du curé, le père Clément Wesaku, absent pour deux semaines de congé.

« Nous confions notre cher prêtre à la miséricorde infinie de Dieu, en le remerciant pour son ministère fidèle, son amour désintéressé et son dévouement inébranlable envers le peuple de Dieu », a déclaré le diocèse de Lokoja dans un communiqué.

Le père Oyetoro était originaire d'Ayetoro, dans la circonscription locale occidentale d'Ijumu, dans l'État de Kogi, et il est né à Egbe, à Yagba, dans la circonscription locale occidentale de cet État.

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Kelvin Ochai, le séminariste enlevé le 29 juillet par des hommes armés à la résidence de l'Évêque d'Otukpo, Mgr Michael Ekwoyi Apochi, dans le quartier d'Asa III à Otukpo, dans l'État de Benue, au centre-nord du Nigeria, a quant à lui été libéré.

Le séminariste a réussi à s'échapper de ses ravisseurs le 31 juillet, selon un communiqué du diocèse d'Otukpo, et à rejoindre Aliade, dans la zone de gouvernement local de Gwer East, dans l'État de Benue, où il a retrouvé sa famille sain et sauf, sans avoir subi de blessures.

Le séminariste Lawrence Chidera Igbo et le fidèle, capturés lors de l'attaque de l'église Saint-Joseph à Inoyi, Affa, dans le district d'Udi de l'État d'Enugu (sud-est du Nigeria) pendant la messe du dimanche 2 août, sont toujours entre les mains de leurs ravisseurs (voir Fides 3/8/2026).

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