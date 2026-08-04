Congo-Brazzaville: 8e Championnat national de taekwondo - Le pays au sommet d'une édition remarquable

4 Août 2026
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Rude Ngoma

Discipline, respect, dépassement de soi, honneur et fair-play : la huitième édition du Championnat national de taekwondo s'est achevée le 2 août, dans une ambiance électrique. Événement majeur du calendrier martial congolais, cette compétition a réuni 216 athlètes venus mesurer leur talent et décrocher une place au sein des équipes nationales de leurs catégories respectives. La ligue de Brazzaville a occupé la première place au terme des combats.

Dans son mot de bienvenue, le président de la Fédération congolaise de taekwondo (Fécotae), Adel Rihan, a souligné la vitalité et l'engagement constants qui animent cette discipline en République du Congo. Représentant le ministre des Sports, Anna Moungalla a officiellement ouvert le championnat, réaffirmant la volonté du ministère d'accompagner la Fécotae dans la mise en oeuvre de son programme d'activités et le rayonnement de la discipline sur l'ensemble du territoire.

Sur le tatami, les délégations venues de Brazzaville, de Pointe-Noire, du Pool, du Niari, de la Cuvette et de la Lékoumou ont livré des prestations de haut niveau.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Au terme des combats très serrés en tête du tableau d'affichage, Brazzaville s'est adjugée la première place du classement général avec un total de 58 médailles (20 en or, 16 en argent et 22 en bronze). Pointe-Noire la talonne de très près en décrochant la deuxième position avec 56 médailles (20 en or, 16 en argent et 20 en bronze). Le Pool monte sur la troisième marche du podium avec 10 médailles (3 en or et 7 en bronze). La Cuvette et le Niari occupent respectivement les 4e et 5e rangs, tandis que la Lékoumou repart sans médaille cette année.

Cette huitième édition confirme la dynamique positive du taekwondo congolais et ouvre la voie à une nouvelle génération de combattants prêts à défendre les couleurs nationales.

Lire l'article original sur Les Dépêches de Brazzaville.

Tagged:
Copyright © 2026 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.