Congo-Brazzaville: 8e Championnat national de taekwondo - Le pays au sommet d'une édition remarquable

Discipline, respect, dépassement de soi, honneur et fair-play : la huitième édition du Championnat national de taekwondo s'est achevée le 2 août, dans une ambiance électrique. Événement majeur du calendrier martial congolais, cette compétition a réuni 216 athlètes venus mesurer leur talent et décrocher une place au sein des équipes nationales de leurs catégories respectives. La ligue de Brazzaville a occupé la première place au terme des combats.

Dans son mot de bienvenue, le président de la Fédération congolaise de taekwondo (Fécotae), Adel Rihan, a souligné la vitalité et l'engagement constants qui animent cette discipline en République du Congo. Représentant le ministre des Sports, Anna Moungalla a officiellement ouvert le championnat, réaffirmant la volonté du ministère d'accompagner la Fécotae dans la mise en oeuvre de son programme d'activités et le rayonnement de la discipline sur l'ensemble du territoire.

Sur le tatami, les délégations venues de Brazzaville, de Pointe-Noire, du Pool, du Niari, de la Cuvette et de la Lékoumou ont livré des prestations de haut niveau.

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Au terme des combats très serrés en tête du tableau d'affichage, Brazzaville s'est adjugée la première place du classement général avec un total de 58 médailles (20 en or, 16 en argent et 22 en bronze). Pointe-Noire la talonne de très près en décrochant la deuxième position avec 56 médailles (20 en or, 16 en argent et 20 en bronze). Le Pool monte sur la troisième marche du podium avec 10 médailles (3 en or et 7 en bronze). La Cuvette et le Niari occupent respectivement les 4e et 5e rangs, tandis que la Lékoumou repart sans médaille cette année.

Cette huitième édition confirme la dynamique positive du taekwondo congolais et ouvre la voie à une nouvelle génération de combattants prêts à défendre les couleurs nationales.