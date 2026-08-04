Congo-Brazzaville: Contrôle et conformité - TÜV Rheinland rejoint le dispositif national

La société allemande TÜV Rheinland rejoint désormais Cotecna Inspection SA comme prestataire technique du Programme congolais d'évaluation de la conformité (PCEC). L'annonce a été faite, le 4 août, à Brazzaville lors d'un point de presse présidé par le ministre du Développement industriel, des Zones économiques spéciales et de la Promotion du secteur privé, Michel Djombo, en présence des responsables de l'Agence congolaise de normalisation et de la qualité (Aconoq), de Cotecna et de TÜV Rheinland.

La décision intervient à la suite du retrait de Bureau Veritas des programmes gouvernementaux de vérification de la conformité qu'il assurait en Afrique et au Moyen-Orient. Afin d'assurer la continuité du dispositif, l'Aconoq a conduit un processus de sélection qui a abouti au choix de TÜV Rheinland pour rejoindre Cotecna dans la mise en oeuvre du PCEC.

Dans son intervention, le ministre a rappelé que le PCEC constitue un instrument stratégique de la politique nationale de protection des consommateurs.

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Il permet de vérifier, avant leur embarquement vers la République du Congo, que les marchandises importées répondent aux normes de qualité, de sécurité et aux exigences réglementaires en vigueur. Face à l'intensification des échanges commerciaux, a-t-il souligné, ce mécanisme contribue à empêcher l'introduction sur le marché national de produits susceptibles de présenter des risques pour la santé, la sécurité des consommateurs ou la compétitivité de l'économie.

Michel Djombo a également mis en avant les résultats enregistrés depuis la mise en oeuvre du programme. Entre mai 2022 et juin 2026, plus de 42 830 certificats de conformité ont été délivrés, tandis que 1061 rapports de non-conformité ont été émis, illustrant l'efficacité du dispositif dans le contrôle des produits destinés au marché congolais.

Dans le même élan, d'autres innovations ont été annoncées, parmi lesquelles la digitalisation complète du processus de certification. En effet, il a été notifié que, depuis le 1er août 2026, les opérations sont désormais entièrement dématérialisées grâce à une plateforme numérique, avec pour objectif d'accélérer le traitement des dossiers, de renforcer la transparence et de faciliter les démarches des opérateurs économiques.

Interrogé à l'issue du point de presse, le directeur général de l'Aconoq, Jean Jacques Ngoko Mouyabi, a tenu à rassurer les importateurs. Selon lui, le changement concerne uniquement le prestataire chargé des inspections techniques. « Rien ne change, sauf le nom du prestataire », a-t-il affirmé, précisant que TÜV Rheinland appliquera les mêmes procédures et exigences que Bureau Veritas, sous la supervision permanente de l'Aconoq.

Ajoutant que l'agence demeure le garant du bon fonctionnement du programme. Elle veille au respect des procédures par les prestataires techniques, contrôle la délivrance des certificats de conformité et peut intervenir en cas d'irrégularités. Pour Jean Jacques Ngoko Mouyabi, le choix de TÜV Rheinland repose sur une sélection rigoureuse menée selon les critères nationaux et ceux du Tic Council, organisation internationale de référence dans les domaines des essais, de l'inspection et de la certification.

Pour finir, le directeur de l'Aconoq a, par ailleurs, invité les opérateurs économiques à poursuivre leurs démarches comme auparavant, rappelant que la présentation du certificat de conformité reste obligatoire avant le dédouanement des marchandises. « Ce programme protège également les consommateurs congolais en empêchant l'entrée sur le territoire de produits ne répondant pas aux normes de qualité », a-t-il insisté.

À travers cette nouvelle configuration, le gouvernement entend renforcer les capacités opérationnelles du PCEC, améliorer la couverture des zones d'importation et consolider un système de contrôle conforme aux meilleures pratiques internationales, au service de la protection des consommateurs, de la compétitivité des entreprises et de l'amélioration du climat des affaires.