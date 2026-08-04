Cote d'Ivoire: Le technicien français Hervé Renard retrouve le pays

Le Français Hervé Renard a été nommé sélectionneur de la Côte d'Ivoire pour succéder à Emerse Faé, a annoncé mardi 4 août la Fédération ivoirienne de football (FIF) sur ses réseaux sociaux.

Après avoir quitté l'Arabie saoudite et fait une pige au Mondial 2026 avec la Tunisie pour deux rencontres perdues, Hervé Renard retrouve les Éléphants. Âgé de 57 ans, il avait déjà occupé ce poste entre 2014 et 2015, avec à la clé une Coupe d'Afrique des nations en 2015 avec la génération de Yaya Touré, après près de 25 ans de disette.

« Champion d'Afrique avec la Côte d'Ivoire en 2015, Monsieur Hervé Renard effectue son retour à la tête des Éléphants avec pour mission de conduire la sélection nationale dans la préparation et la participation aux prochaines compétitions internationales (...) Monsieur Hervé Renard est attendu à Abidjan dans les prochains jours afin de prendre officiellement ses fonctions. Il sera présenté aux médias et au public sportif lors d'une conférence de presse dont la date, l'heure et le lieu seront communiqués ultérieurement », explique la FIF.

Retour en Afrique

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Hervé Renard succède à Emerse Faé, non reconduit, qui a mené au sacre la sélection ivoirienne lors de la CAN 2024 à domicile, puis guidé les Éléphants jusqu'en 16èmes de finale de la Coupe du Monde 2026.

Depuis son intérim infructueux sur le banc de la Tunisie en pleine Coupe du monde 2026, le technicien français n'avait pas caché son envie de retrouver un nouveau projet pour la suite de sa carrière.

À la surprise générale, Hervé Renard avait remporté la Coupe d'Afrique des Nations avec la Zambie pour la première fois de son histoire en 2012. Il avait déjà mené les Zambiens en quart de finale de la CAN quatre ans plus tôt lors de son premier passage sur le banc des Chipolopolo.

Sur le continent africain, Hervé Renard a également été sélectionneur du Maroc, avec qui il a participé au Mondial 2018 en Russie. Les Lions de l'Atlas n'ont pas atteint la phase de groupes. Il est aussi passé par le Ghana et l'Angola.

Hervé Renard a connu des expériences plus mitigées notamment en Ligue 1 avec Lille, ou encore sur le banc de l'équipe de France féminine, avec laquelle il a atteint les quarts des JO 2024 à Paris.