Soudan: Le SG du CST inspecte le passage Ashkeit , annonce la résolution des lacunes et l'amélioration des services

Le Secrétaire Général du Conseil de Souveraineté, Lieutenant-Général Ahmed Saleh Aboud, a inspecté ce matin le passage terrestre Ashkit, localité de Halfa, pour s'informer sur la situation du passage et ses besoins, afin de contribuer à faciliter la circulation des passagers et des personnes en transit, ainsi que les programmes de retour volontaire.

Au cours de cette tournée, la délégation s'est informée du déroulement du travail au sein des différents départements opérant au passage et a écouté un exposé détaillé sur le niveau des services offerts, les défis rencontrés la performance ainsi que les besoins nécessaires pour améliorer l'infrastructure opérationnelle et de service.

Le secrétaire général du Conseil de souveraineté a souligné que l'objectif principal de cette visite est d'alléger le fardeau sur le dos des citoyens en simplifiant et en accélérant les procédures, et de fournir des services distingues qui sont compatibles avec les aspirations des passagers et des personnes en transit.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Il a ajouté que cette visite lui avait permis de s'informer des lacunes et des besoins réels du passage , s'engageant à y remédier, en précisant que les résultats de la visite seraient transmis au président du Conseil de souveraineté, qui a montré un vif intérêt pour la résolution des problèmes et l'amélioration de l'environnement de travail afin de garantir la bonne circulation des citoyens et des marchandises.

Le lieutenant-général Ahmed Saleh Aboud a salué le rôle joué par l'administration des passeports pour faciliter les procédures des citoyens, soulignant que la mission de cette administration est de fournir le service et de simplifier les procédures, et non de percevoir des redevances, en particulier pour les citoyens qui ont quitté le pays dans des circonstances exceptionnelles et qui méritent un traitement exceptionnel tenant compte de ces circonstances.

De son côté, le directeur du passage terrestre d'Ashkeit, ingénieur Taj Al-Sir Mohamed Al-Haj, a précisé qu'il a présenté au secrétaire général du Conseil de souveraineté un exposé détaillé sur la nature du travail au passage, les rôles des organismes qui y opèrent, les efforts considérables déployés par les différentes administrations, ainsi que les principaux défis qui entravent le déroulement du travail.

A savoir que le secrétaire général du Conseil de souveraineté a été accompagné lors de sa visite au passage Ashkeit du directeur exécutif de la localité Halafa Abu Obeida Mirghani Burhan, du directeur de l'administration des douanes, du directeur de la police de la localité et du directeur du service des renseignements généraux et d'un certain nombre de responsables officiels et populaires.