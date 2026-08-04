Ile Maurice: Deux trafiquants écopent de 21 ans de prison

Près de neuf ans après l'interception de plus de deux kilos d'héroïne dissimulés dans des statues en bois en provenance de Madagascar, la Cour suprême a infligé une lourde peine aux deux hommes reconnus coupables de leur implication dans cette filière. Steeves Gaëtan Isbester et Anthony Steeves Sam ont chacun été condamnés à 21 ans de servitude pénale et à une amende de Rs 300 000, la Cour estimant que les faits relevaient clairement du trafic de drogue.

Steeves Gaëtan Isbester avait été reconnu coupable d'avoir importé 2 019,4 grammes d'héroïne à Maurice, tandis qu'Anthony Steeves Sam avait été condamné pour avoir accompli, à Madagascar, un acte préparatoire destiné à faciliter cette importation. Les stupéfiants, d'une valeur estimée à plus de Rs 30 millions, étaient soigneusement cachés dans des statues en bois expédiées dans un conteneur maritime.

Dans son jugement sur la peine, le juge Lutchmeeparsad Aujayeb souligne que les deux accusés avaient mis en place un plan minutieusement préparé. La Cour retient qu'Anthony Steeves Sam, familier des expéditions de marchandises entre Madagascar et Maurice, avait rassuré l'expéditrice malgache sur la fiabilité de son coaccusé, présenté sous le faux prénom de «Gérard», afin que les colis soient acceptés sans éveiller de soupçons. Les deux hommes avaient ainsi joué des rôles distincts mais complémentaires dans une même entreprise criminelle.

Pour fixer la peine, la Cour a pris en considération plusieurs circonstances atténuantes, notamment l'âge des deux condamnés, leur état de santé, leurs situations familiales ainsi que le long délai écoulé depuis les faits remontant à 2017. Toutefois, ces éléments ont été jugés insuffisants face à la gravité des infractions.

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Le jugement insiste sur la quantité importante d'héroïne saisie, sa forte pureté et son potentiel de dilution, autant de facteurs révélateurs d'un trafic organisé susceptible d'alimenter durablement le marché mauricien. La Cour relève également le degré élevé de préparation de l'opération et rappelle que, sans l'intervention des autorités, cette cargaison aurait pu faire «d'innombrables victimes» à Maurice. Estimant la peine individualisée, juste et proportionnée, elle a également ordonné la confiscation et la destruction des pièces à conviction.