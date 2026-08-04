Ile Maurice: Tejash Juglall gagne en appel

4 Août 2026
L'Express (Port Louis)
Par Naseeb Koreeawa

Le jockey mauricien, Tejash Juglall, qui avait été reconnu coupable par les commissaires de courses de ne pas avoir accordé toutes les chances à sa monture, Alpine Challenge, peut respirer. Il a en effet obtenu gain de cause en appel contre cette lourde suspension.

Le board d'appel a rendu son verdict ce mardi 4 août. Il est d'avis, entre autres, que le board des commissaires de courses n'a pas été en mesure d'établir la charge retenue contre Tejash Juglall en vertu de la Règle 414(a) des Rules of Racing 2026.

Le jockey était représenté par Me Mikash Hassamal.

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