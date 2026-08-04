Ile Maurice: Saisie record de plastique à usage unique

4 Août 2026
L'Express (Port Louis)

La Police de l'Environnement a mené une opération, ce mardi 4 août 2026, dans un magasin de gros à Flacq, sur la base de renseignements crédibles. L'opération était appuyée par la Plastic Management Division du ministère de l'Environnement et le National Environmental Laboratory.

Une importante quantité de plastique à usage unique a été saisie, en infraction avec les Banning of Plastic Bags and Single Use Plastic Products Regulations 2020. Parmi les produits confisqués :

  • 147 610 sacs en plastique
  • 1 652 boîtes take away en polystyrène
  • 1 740 assiettes en polystyrène
  • 650 gobelets en PET
  • 2 100 pailles
  • 100 bols avec couvercle
  • 250 plateaux avec couvercle
  • 250 fourchettes en plastique

Les articles saisis ont été mis sous scellés en attendant l'enquête et la procédure judiciaire.

Le ministère de l'Environnement et la Police de l'Environnement réaffirment leur mobilisation dans la lutte contre la pollution plastique.

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