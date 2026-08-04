Ile Maurice: Rs 18,1 millions dépensées depuis décembre 2024

Le déplacements officiels à l'étranger des parlementaires, hormis les ministres, ont coûté Rs 18 108 399,91 aux contribuables entre décembre 2024 et le 21 juillet 2026. C'est ce qu'a indiqué le Premier ministre (PM), Navin Ramgoolam, dans une réponse à une question parlementaire du député Franco Quirin, le mardi 21 juillet. Le PM a indiqué que ces dépenses concernent l'ensemble des déplacements effectués par les députés et les junior ministers - qui concentrent près de la moitié du montant total - ainsi que la speaker et le Deputy Speaker de l'Assemblée nationale.

Rs 1,4 million pour la speaker

Selon les informations déposées au Parlement, la speaker, Shirin Aumeeruddy-Cziffra, a effectué trois missions officielles durant cette période, pour un coût total d'environ Rs 1,4 million. Deux déplacements ont eu lieu en 2025, en janvier et en octobre, et le troisième a été effectué au début de cette année. De son côté, le Deputy Speaker, Veda Baloomoody, a effectué deux missions officielles, au coût de près de Rs 244 000.

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Les junior ministers représentent toutefois la part la plus importante de ces dépenses. Les déplacements de neuf d'entre eux ont coûté environ Rs 8,5 millions au total. En tête du classement figure Dhaneshwar Damry, junior minister aux Finances, avec trois missions représentant une dépense d'environ Rs 2 millions. Il est suivi de Fabrice David, à l'Agro-industrie, dont les 11 déplacements ont coûté près de Rs 1,9 million, puis de Rajen Narsinghen, aux Affaires étrangères, également très sollicité avec dix missions pour un montant avoisinant Rs 1,8 million. Joanna Bérenger, qui était à l'Environnement, arrive ensuite avec quatre déplacements totalisant un peu plus de Rs 1 million jusqu'à décembre 2025.

Les autres junior ministers ayant effectué des missions à l'étranger sont Véronique LeuGovind, qui était aux Arts et à la culture, avec quatre voyages pour Rs 605 940, Sydney Pierre, qui était au Tourisme, avec Rs 622 960, Anishta Babooram qui était à l'Égalité des genres et maintenant à la Santé, avec un déplacement pour Rs 200 397, Kugan Parapen, à l'Intégration sociale, un déplacement de Rs 138 379 et Fawzi Allymun, aux Collectivités locales, avec un déplacement de Rs 42 660.

Le document remis à l'Assemblée nationale détaille, pour chaque mission, la conférence ou la réunion à la- quelle le parlementaire a participé, le pays visité, la durée du séjour ainsi que les dépenses engagées, notamment les billets d'avion, les indemnités journalières (per diem) et les autres frais connexes.

Rapports confidentiels

La question parlementaire portait également sur le suivi de ces missions et, plus précisément, sur l'existence de rapports rédigés par les parlementaires à leur retour ainsi que sur leur éventuelle publication. Sur ce point, le Premier ministre a précisé que les élus appelés à représenter Maurice lors de réunions parlementaires internationales sont effectivement tenus, à la demande de la speaker, de soumettre un rapport de mission à leur retour. Ces documents visent à assurer un suivi administratif des déplacements, à rendre compte des recommandations formulées lors des rencontres internationales et à identifier les éventuelles mesures que l'Assemblée nationale pourrait envisager.

En revanche, ces rapports ne seront pas rendus publics. Navin Ramgoolam a rappelé qu'aucune disposition des Standing Orders de l'Assemblée nationale n'impose leur dépôt à la bibliothèque parlementaire. Ils demeurent donc des documents internes, réservés au fonctionnement administratif de l'institution.