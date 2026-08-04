La société Nestlé Côte d'Ivoire mettra en paiement le 7 septembre 2026, au titre de l'exercice 2025, un dividende brut annuel de 8,429 milliards de FCFA, a annoncé la direction générale de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) où est cotée cette entreprise depuis le 16 septembre 1998.

Avec un capital comportant 20 070 400 actions, cela correspond à un dividende brut par action de 420 FCFA. Il sera prélevé sur ce montant un impôt sur le revenu des valeurs mobilières (IRVM) de 12% pour les personnes physiques, soit un dividende net par action de 369,6 FCFA et 10% pour les personnes morales, soit un dividende net par action de 378 FCFA.

Selon les dirigeants de la BRVM, la date de fermeture des registres étant fixée au lundi 7 septembre 2026, le titre Nestlé Côte d'Ivoire cotera ex-dividende à partir du vendredi 4 septembre 2026. Les investisseurs qui désirent donc acquérir des actions de cette entreprise, et en conséquence bénéficier du dividende net qui sera versé le 7 septembre 2026, ont jusqu'au jeudi 3 septembre 2026 pour le faire. Passé ce délai, tous les ordres de bourse en attente dans le système de négociation, seront annulés par les responsables de la BRVM.

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Au terme de l'exercice 2025, la société Nestlé Côte d'Ivoire a réalisé un résultat net après impôts de 18,42 milliards de FCFA contre 18,14 milliards de FCFA en 2024, soit une hausse de 2% par rapport à 2024.

Le chiffre d'affaires a, quant à lui progressé de 6% avec une réalisation de 233,26 milliards de FCFA contre 220,11 milliards de FCFA en 2024.

Au total, au 31 décembre 2025, Nestlé Côte d'Ivoire a vu ses charges progresser de 9,06%, s'établissant à 172 milliards de FCFA contre 157,24 milliards de FCFA en 2024.

Parmi ces charges, les achats de marchandises ont été réduits de 2,41 milliards, passant de 14,01 milliards de FCFA en 2024 à 12 milliards de FCFA en 2025. Par contre, les achats de matières ont connu un accroissement de 16 milliards, avec un niveau de 74 milliards de FCFA contre 58 milliards de FCFA en 2024.

Les Transports ont été comptabilisés à 3,74 milliards de FCFA contre 4,33 milliards de FCFA en 2024. En revanche, le poste Services extérieurs a augmenté de 4,42 milliards à 40,45 milliards de FCFA contre 36,03 milliards de FCFA en 2024.

Concernant la valeur ajoutée de Nestlé Côte d'Ivoire, il a enregistré une hausse de 3,15% à 69,06 milliards de FCFA contre 67 milliards de FCFA en 2024.

Quant aux charges de personnel, elles ont baissé de 516 millions, s'établissant à 22,88 milliards de FCFA contre 23,40 milliards de FCFA en 2024.

L'excédent brut d'exploitation a progressé de 6,03%, s'établissant à 46,17 milliards de FCFA contre 43,543 milliards de FCFA en 2024.

Pour sa part, le résultat d'exploitation enregistre une hausse de 7% à 38 milliards de FCFA contre 35,27 milliards de FCFA en 2024.

Quant au résultat des activités ordinaires, il connait une hausse de 3% à 30 milliards de FCFA contre 29 milliards de FCFA en 2024.