La Banque africaine de développement (Bad) a investi quelque 332 millions de dollars américains (5,4 milliards de rands sud-africains) dans un titre émis en bourse par Standard Bank Group Limited, la plus grande banque commerciale d'Afrique en termes d'actifs, pour financer les petites et moyennes entreprises en Afrique du Sud.

Selon un communiqué de presse, en complément de cette facilité, le programme Afawa (« Affirmative Finance Action for Women in Africa ») de l'institution panafricaine a accordé un don d'assistance technique d'un million de dollars (16 millions de rands) provenant du guichet We-Fi pour lever les obstacles rencontrés par les entrepreneures du continent. Cette opération comprend la mise à disposition d'outils de paiement numériques pour aider à constituer des historiques de crédit vérifiables, ainsi qu'un soutien au développement des entreprises et des fournisseurs pour les Pme dirigées par des femmes.

Les deux opérations renforceront et élargiront la capacité de Standard Bank à financer les Pme. La facilité est structurée sous la forme d'un titre Flac (« Financial Loss-Absorbing Capacity » ou capacité d'absorption des pertes financières), une nouvelle classe de dette introduite en janvier 2026 par la South African Reserve Bank (la banque centrale sud-africaine) dans le cadre de l'approche progressive adoptée par le pays pour la mise en oeuvre d'un régime de résolution bancaire. Le titre a été émis sous la forme d'une obligation sociale cotée à la Bourse de Johannesburg (Jse).

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Cette opération a marqué la première émission d'un instrument FLAC de Standard Bank Group cotée sur ce marché, dont le produit est destiné à financer des projets à vocation sociale. « Cet investissement reflète l'engagement de la Banque africaine de développement à renforcer l'architecture financière de l'Afrique tout en orientant les capitaux à long terme vers les secteurs qui en ont le plus besoin : les petites entreprises et les entrepreneurs sud-africains », a déclaré Kennedy Mbekeani, directeur général du Groupe de la Banque africaine de développement pour l'Afrique australe et chef du bureau pays pour l'Afrique du Sud. « En nous associant à Standard Bank Group, nous contribuons à la fois à mettre en place un système bancaire plus résilient et à soutenir les Pme, qui sont le moteur de la création d'emplois et de la croissance inclusive. », a-t-il dit.

Standard Bank Group s'est engagé à allouer l'intégralité des 5,4 milliards de rands sud-africains aux Pme, dont les entreprises dirigées par des femmes, reconnaissant les disparités de genre persistantes en matière d'accès au financement dans le secteur des petites entreprises en Afrique du Sud. « Nous sommes ravis de conclure une nouvelle transaction majeure avec le Groupe de la Banque africaine de développement, après le succès des opérations de 2024 », a salué Luvuyo Masinda, directeur général de la banque d'entreprise et d'investissement de Standard Bank Group.

« Cette émission d'obligations sociales Flac permettra à notre groupe de mieux concrétiser sa mission « L'Afrique est notre foyer ; nous sommes le moteur de sa croissance ».

Les Pme sont un moteur essentiel de la croissance économique et de la création d'emplois. Elles constituent l'épine dorsale de l'économie sud-africaine, avec environ 3,2 millions d'entreprises représentant 60 % des emplois. Il est donc impératif, pour réaliser nos aspirations collectives de croissance, de veiller à ce que ces entreprises bénéficient du soutien et de l'accès au financement nécessaires. ». Cette opération, rappelle la même source, renforce le partenariat entre le Groupe de la Banque africaine de développement et Standard Bank Group, qui a commencé en 2008.

Elle s'inscrit dans le prolongement de l'approbation, en novembre 2024, par le Groupe de la Banque africaine de développement, d'une facilité de dette subordonnée de 3,6 milliards de rands sud-africains en faveur de Standard Bank Group, ainsi que d'un accord de participation aux risques de 200 millions de dollars conclu avec The Standard Bank of South Africa, visant à soutenir le financement du commerce en Afrique.

En décembre 2025, Standard Bank Group avait entièrement utilisé la facilité de 2024, soutenant ainsi 5 425 Pme et dépassant son objectif initial de 4 000, avec des prêts accordés à des entreprises des secteurs de l'agriculture, du commerce de détail, du commerce de gros et de l'industrie manufacturière.