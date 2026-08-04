Maroc: Progression 25,7% du chiffre d'affaires consolidé de la société Auto Hall au premier semestre 2026

Le chiffre d'affaires consolidé de la société marocaine Auto Hall, qui opère dans la distribution de véhicules, a connu une progression de 25,7% à l'issue du premier semestre 2026 par rapport au premier semestre 2025, selon les indicateurs trimestriels au 30 juin 2026 établis par la direction de cette entreprise marocaine.

Ces indicateurs mettent en exergue un chiffre d'affaires de 3 365 millions de dirhams (MDH) contre 2 677 MDH au 30 juin 2025. Selon les responsables de la société, au titre du 2eme trimestre 2026, le Groupe Auto Hall consolide la dynamique de progression enregistrée depuis le début d'année avec un chiffre d'affaires consolidé de 1 744 MDH soit une croissance de 18,6% par rapport au 2eme trimestre 2025.

« Ces performances traduisent l'efficacité des actions engagées par le Groupe pour renforcer son développement, capitaliser sur son portefeuille de marques et répondre aux nouvelles dynamiques du marché automobile marocain », soulignent-ils.

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À fin juin 2026, les ventes des véhicules neufs atteignent 13 010 unités en hausse de 25,8% par rapport au premier semestre 2025, avec une part de marché de 9,9% contre 9,2% par rapport à la même période en 2025. « Cette performance est portée par l'intensification des actions commerciales et marketing du Groupe, combinant une présence accrue sur les principaux événements du secteur, des campagnes de communication ciblées et le développement continu des activités de services à valeur ajoutée, notamment le financement, l'assurance et l'après-vente », a expliqué la direction de Auto Hall.

En perspectives, elle est d'avis que ces résultats semestriels illustrent la capacité du Groupe Auto Hall à transformer sa dynamique commerciale en croissance rentable et durable. « Le Groupe entend poursuivre sur cette lancée en misant sur la complémentarité de son portefeuille de marques et la solidité de son réseau de distribution », ajoute-t-elle.

Selon toujours les responsables de l'entreprise, au second semestre 2026, Auto Hall poursuivra la mise en oeuvre de son plan de transformation autour de trois axes : l'excellence opérationnelle, l'expérience client et l'amélioration durable de la rentabilité. Cette dynamique est soutenue, selon eux, par un plan de financement, permettant au Groupe de renforcer durablement la création de valeur pour ses actionnaires.