Cote d'Ivoire: Éléphants - Le retour d'Hervé Renard sur le banc ivoirien

Le technicien français, champion d'Afrique avec la Côte d'Ivoire en 2015, reprend les commandes de la sélection nationale A.

C'est désormais officiel. Hervé Jean-Marie Roger Renard est le nouvel entraîneur de l'équipe nationale A de Côte d'Ivoire. La Fédération ivoirienne de football (Fif) a officialisé sa nomination le mardi 4 août 2026, dans un communiqué signé par son président, Yacine Idriss Diallo.

Le technicien français effectue ainsi son retour sur le banc des Éléphants, onze ans après avoir conduit la Côte d'Ivoire au sacre continental de 2015.

Cette nomination traduit, selon la Fif, la volonté de consolider les acquis de la sélection nationale au cours des dernières années et de poursuivre les ambitions du football ivoirien sur les scènes africaine et internationale.

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Fort de son expérience du haut niveau et de sa connaissance du football africain, Hervé Renard aura pour mission de préparer et de conduire les Éléphants lors des prochaines échéances internationales. La fédération compte notamment sur son expertise et son attachement au football ivoirien pour poursuivre la dynamique de performance engagée par la sélection.

Le nouveau sélectionneur est attendu à Abidjan dans les prochains jours afin de prendre officiellement ses fonctions. Il sera ensuite présenté aux médias et au public sportif au cours d'une conférence de presse dont la date, l'heure et le lieu seront communiqués ultérieurement.

Avec ce retour, la Fif mise sur un technicien qui connaît déjà l'environnement ivoirien et dont le passage à la tête des Éléphants reste associé au sacre continental de 2015. Ce choix nourrit de nouvelles ambitions pour la sélection nationale, appelée à poursuivre son rayonnement sur la scène internationale.