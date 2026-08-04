Cote d'Ivoire: Transport routier - La hausse des prix du carburant relance le débat sur les tarifs

La récente augmentation des prix des produits pétroliers en Côte d'Ivoire pourrait avoir des répercussions directes sur le coût du transport. Face à la hausse de leurs charges d'exploitation, les acteurs du secteur réfléchissent à une possible augmentation des tarifs, une perspective qui suscite déjà des inquiétudes chez les consommateurs.

Depuis le 1er août 2026, les nouveaux prix des produits pétroliers sont entrés en vigueur sur l'ensemble du territoire national. Le litre du super sans plomb est désormais vendu à 905 Fcfa à la pompe contre 875 Fcfa le mois dernier, tandis que le gasoil, principal carburant utilisé par les transporteurs, est passé de 700 à 725 Fcfa le litre. Le pétrole lampant a également connu une hausse, passant de 745 à 780 Fcfa.

Cette augmentation intervient dans un contexte économique marqué par une hausse généralisée des coûts supportés par les entreprises de transport. Selon le service de communication de l'Association patronale des entreprises de transport terrestre de Côte d'Ivoire (Apett-CI), les professionnels du secteur étudient la possibilité d'une révision des tarifs afin de préserver l'équilibre financier de leurs activités.

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Au-delà de l'augmentation des prix du carburant, les transporteurs évoquent également la progression des charges salariales, notamment avec la revalorisation du Salaire minimum interprofessionnel garanti (Smig), ainsi que l'alourdissement des charges fiscales et sociales. Autant de facteurs qui exercent une pression croissante sur les coûts d'exploitation des entreprises.

Les responsables du secteur des transports rappellent qu'à l'occasion de la précédente augmentation des prix du carburant, ils avaient accepté de maintenir les tarifs de transport à leurs niveaux habituels à l'issue d'échanges avec le gouvernement. Cette fois encore, aucune décision officielle n'a été annoncée concernant une éventuelle hausse des prix appliqués aux usagers.

La question a d'ailleurs été au centre d'une rencontre tenue le lundi 3 août 2026, au cabinet du ministre des Transports et des Affaires maritimes, Amadou Koné, à Abidjan-Plateau. Le ministre a reçu plusieurs représentants des principales organisations du secteur, notamment Abdoulaye Sylla, de la Fédération nationale des syndicats des chauffeurs de Côte d'Ivoire ; Ben N'Faly Soumahoro, porte-parole de la faîtière des consommateurs (G7) ; Adama Touré, président de la Coordination des gares routières, ainsi qu'Ibrahim Diaby, président du Haut conseil du patronat des entreprises du transport routier de Côte d'Ivoire.

À l'issue des échanges, les différents responsables ont salué l'engagement du ministre Amadou Koné en faveur du dialogue avec les acteurs des transports. Ils ont toutefois insisté sur la nécessité d'être davantage associés aux décisions gouvernementales qui impactent directement leur secteur d'activité.

Si une augmentation des tarifs venait à être entérinée dans les prochains jours, elle pourrait accentuer les difficultés des ménages ivoiriens déjà confrontés à une hausse du coût de la vie.

Dans ce contexte, plusieurs observateurs appellent à la concertation entre les transporteurs, les organisations de consommateurs et les pouvoirs publics afin de trouver un compromis qui garantisse à la fois la viabilité économique du secteur des transports et la préservation du pouvoir d'achat des populations.