Cote d'Ivoire: Concours d'entrée à l'ESATIC - 2 083 candidats à l'assaut des 300 places disponibles cette année

Le concours d'entrée à l'École supérieure africaine des technologies de l'information et de la communication (Esatic) a officiellement démarré, le mardi 4 août 2026, avec le lancement des épreuves écrites au lycée classique d'Abidjan.

Représentant le ministre de la Transition numérique et de l'Innovation technologique, Djibril Ouattara, la directrice de cabinet, Rokia Fofana, a donné le coup d'envoi des compositions dès 8h, en présence des responsables de l'établissement et des autorités éducatives.

Accompagnée des membres de son département ministériel et de la Direction générale de l'établissement supérieur, la représentante du ministre a été accueillie par le directeur général de l'Esatic, Prof. Adama Konaté, le président du Jury, Prof. Adima Amissa Augustin, ainsi que le proviseur du lycée classique d'Abidjan.

2 083 candidats pour 300 places

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Pour cette session 2026, 2 083 candidats ont été autorisés à composer, soit une progression de 222 candidats (+11,9 %) par rapport à 2025, où 1 861 candidats avaient été enregistrés. Parmi les candidats de cette année, 654 sont des filles, représentant 31,4 % des effectifs.

Les candidats sont répartis entre les différentes filières de formation proposées par l'école, avec 1 880 postulants pour la Licence 1 et 203 pour le Master 1. Au total, 300 places sont disponibles pour cette session, toutes formations confondues, notamment la Licence, la classe préparatoire et le Master 1.

Aborder ces épreuves avec sérénité et confiance

S'adressant aux candidats, Rokia Fofana a livré un message d'encouragement, les invitant à faire preuve de sérénité et de confiance tout au long des épreuves. « Je vous invite à aborder ces épreuves avec sérénité et confiance. Mettez pleinement en valeur les connaissances que vous avez acquises afin d'obtenir les meilleurs résultats et, nous l'espérons, de rejoindre prochainement l'Esatic », a-t-elle exhorté.

Après l'ouverture officielle des malles contenant les sujets, les épreuves ont été distribuées dans les différentes classes de composition. La cérémonie s'est poursuivie par un point de presse. Les résultats sont attendus le 12 août 2026.