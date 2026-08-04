Cote d'Ivoire: Abengourou - Plus de 600 fidèles réunis pour le 24e séminaire international de Sahaja Yoga

La localité de Padiégnan, dans la sous-préfecture de Yakassé-Féyassé (département d'Abengourou), a accueilli, du 30 juillet au 2 août 2026, la 24e édition du séminaire international annuel du Vishwa Nirmala Dharma Sahaja Yoga en Afrique. Plus de 600 participants venus de Côte d'Ivoire, du Bénin, du Togo, du Nigeria, du Canada et d'autres pays ont pris part à cette rencontre spirituelle placée sous le signe de la méditation, de la paix et du développement intérieur.

La cérémonie officielle d'ouverture, tenue le 31 juillet, a enregistré la présence du chef de canton de Niablé, Nanan Kouakou Kouao Lepatient III, ainsi que de la sous-préfète de Yakassé-Féyassé, Bamba Chao. Cette dernière s'est félicitée du choix de la Côte d'Ivoire pour accueillir cette rencontre internationale, soulignant les retombées spirituelles, sociales, culturelles et touristiques qu'elle génère pour la région.

Dans son allocution, la représentante de l'État a exhorté les participants à poursuivre leur engagement en faveur de la cohésion sociale, de la paix et du développement de la Côte d'Ivoire à travers les valeurs prônées par leur mouvement.

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Le thème de cette 24e édition s'inspire d'un enseignement de la fondatrice de Sahaja Yoga, Shri Mataji Nirmala Devi : « Vous devez être des gens courageux et joyeux, car vous représentez cette force qui se bat pour le Divin, pour Dieu Tout-Puissant. Vous êtes ses mains. » Une invitation à incarner les valeurs de courage, de foi et de service, que les responsables du mouvement ont présentée comme une source d'inspiration pour les pratiquants.

À cette occasion, ils ont exprimé leur gratitude aux délégations venues de plusieurs pays et réaffirmé leur volonté de poursuivre la diffusion des enseignements de Sahaja Yoga sur le continent africain et dans le reste du monde.

Face aux crises qui secouent la planète, marquées notamment par les conflits armés, les catastrophes naturelles et les tensions sociales, les responsables du mouvement estiment que la promotion des valeurs spirituelles et morales constitue un levier essentiel pour favoriser la paix et la concorde entre les peuples.

Au-delà de la cérémonie d'ouverture, les participants ont pris part à un riche programme composé de méditations collectives, de forums d'échanges, de projections vidéo, d'enseignements inspirés de Shri Mataji Nirmala Devi, de chants spirituels, de cérémonies de vénération et d'animations culturelles.

Fondé en 1970 par Shri Mataji Nirmala Devi, née le 21 mars 1923, Sahaja Yoga propose une voie d'éveil spirituel fondée sur l'expérience personnelle. Cette philosophie enseigne que la réalisation de soi passe par l'éveil de la Kundalini, une énergie intérieure présente en chaque être humain, permettant d'accéder à un état de paix intérieure et d'équilibre spirituel.

Une correspondance de Zéphirin Nango